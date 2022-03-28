Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ, але його можуть зупинити 5 людей – Грозєв

Володимир Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ – Грозєв/ Reuters

Путін може вдатися до ядерного удару у випадку повного провалу взяття Києва.

Тим, що російський диктатор може піти на такий крок, він сам хвалився серед свого близького оточення ще до початку війни проти України. Про це розповів журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми спілкувалися дуже багато з людьми зсередини російських спецслужб. Ті ж самі люди, які ще до початку війни у грудні-січні попереджали, що це можливо, що Путін сам цього хоче, що він навіть хвалився у своєму близькому оточенні, що він готовий на це піти, навіть ці люди зараз говорять, що він при перспективі повного провалу, наприклад, взяття Києва може віддати таке розпорядження", – каже Грозєв.

Проте запуск ядерної зброї – це не умовна червона кнопка, яку може натиснути сам Путін, пояснює журналіст-розслідувач. До того, як ракета реально вилетить, якісь дії по ланцюжку повинні виконати низка людей. І саме запустити цей ланцюжок своїм наказом може Путін.

"Він (Путін – ред.) не може запустити це сам. Є п’ятеро людей, які повинні запустити це по ланцюжку до того, як ракета з ядерним боєзапасом вилетить. І ось наші джерела переконані, що знайдеться хоч декілька людей з цього ланцюжка, які не виконають цей наказ", – зазначив Грозєв.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки заявляли, що Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу: підпал радіоактивних лісів та обстріл ядерного сховища. І який би з них вона не застосувала – Москва збирається звинуватити у цьому Україну.

Раніше в РФ заявили, що є чотири випадки, при яких Москва може застосувати ядерну зброю. Такі обставини перерахував заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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