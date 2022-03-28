УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ, але його можуть зупинити 5 людей – Грозєв

28 березня 2022, 02:46

Є п’ятеро людей, які можуть зупинити запуск ядерної ракети, навіть якщо російський диктатор віддасть такий наказ.

Володимир Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ – Грозєв/ Reuters

Путін може вдатися до ядерного удару у випадку повного провалу взяття Києва.

Тим, що російський диктатор може піти на такий крок, він сам хвалився серед свого близького оточення ще до початку війни проти України. Про це розповів журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми спілкувалися дуже багато з людьми зсередини російських спецслужб. Ті ж самі люди, які ще до початку війни у грудні-січні попереджали, що це можливо, що Путін сам цього хоче, що він навіть хвалився у своєму близькому оточенні, що він готовий на це піти, навіть ці люди зараз говорять, що він при перспективі повного провалу, наприклад, взяття Києва може віддати таке розпорядження", – каже Грозєв.

Проте запуск ядерної зброї – це не умовна червона кнопка, яку може натиснути сам Путін, пояснює журналіст-розслідувач. До того, як ракета реально вилетить, якісь дії по ланцюжку повинні виконати низка людей. І саме запустити цей ланцюжок своїм наказом може Путін.

"Він (Путін – ред.) не може запустити це сам. Є п’ятеро людей, які повинні запустити це по ланцюжку до того, як ракета з ядерним боєзапасом вилетить. І ось наші джерела переконані, що знайдеться хоч декілька людей з цього ланцюжка, які не виконають цей наказ", – зазначив Грозєв.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки заявляли, що Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу: підпал радіоактивних лісів та обстріл ядерного сховища. І який би з них вона не застосувала – Москва збирається звинуватити у цьому Україну.

Раніше в РФ заявили, що є чотири випадки, при яких Москва може застосувати ядерну зброю. Такі обставини перерахував заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Читайте також:

viber
війна в Україні ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін вторгнення Росії ядерна загроза
Реклама
Популярне
Війна може затягнутися на рік: експерт по РФ розповів, як змусити Путіна вивести війська з УкраїниВійна може затягнутися на рік: експерт по РФ розповів, як змусити Путіна вивести війська з України "Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна"Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна Гороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку: Скорпіонам - удача, Дівам - грошіГороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку: Скорпіонам - удача, Дівам - гроші Згоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в БердянськуЗгоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в Бердянську Міноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувавсяМіноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувався

Останні новини

03:34

Вілла в Італії – в минулому: пропагандист РФ Соловйов відпочиває у скромному підмосковному пансіонаті

02:46

Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ, але його можуть зупинити 5 людей – ГрозєвВідео

01:39

Ворог перекидає "Іскандери" до кордону України з боку Білорусі – ГенштабВідео

01:05

"Якщо вони нервують, то ми все правильно робимо": Зеленський відреагував на заборону його інтерв’ю в РФВідео

00:57

В Азербайджані "опустили" міноборони РФ і звинуватили Москву у брехні по "Нагірному Карабаху"Відео

Реклама
00:51

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:27

Російські загарбники покинули Славутич – мер

00:26

"Горіти вам у пеклі, чорти кацапські": будинок лідера групи Друга ріка знищений російським снарядом

27 березня, неділя
23:53

З елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталіВідео

23:27

Окупанти жорстоко розстріляли під Ізюмом цілу сім’ю, серед загиблих – 3-річна дитина

23:26

"Одноклітинні істоти": Ігор Кондратюк запропонував Лободі і MARUV показувати голі попи окупантамВідео

22:52

"Це просто скотство, вони викрадають дітей": Зеленський погрозив РФ зупинкою переговорів про обмінВідео

22:38

РФ завдала нових ракетних ударів: у містах України гримлять потужні вибухиВідео

22:09

Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:04

"До мертвих собак краще ставляться": Зеленський розповів про "дике" ставлення РФ до своїх загиблихВідео

22:01

Підсумки візиту Байдена до Польщі: чому США потрібно, щоб війна в Україні тривалаПогляд

21:56

"Ногами вийти звідти, де він є і прийти на зустріч зі мною": Зеленський поставив умову ПутінуВідео

21:23

Поранених просто кинули: журналіст розповів, як командири орків тікали від ЗСУ на ХарківщиніВідео

21:10

РФ вкладала мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті "кинули" їх - Грозєв

20:56

Пекло в небі для РФ: Британія озброїла Україну ПЗРК Starstreak

Реклама
20:38

Окупанти зберігають боєприпаси біля ЧАЕС, це загрожує поширенням радіації по всій Європі – ЗСУВідео

20:35

Коханий Юлії Мендель пішов на передову захищати Україну

20:34

"Олександр Глібович, браво": Невзоров показав, як Зеленський робить селфі біля труни Путіна

20:13

У Москві закотили істерику після бесіди Зеленського з росЗМІ - повне відео інтерв'юВідео

20:01

Близького до Медведчука проросійського політтехнолога Погребинського затримала СБУ

19:39

"Алігатору" обрубали хвіст: ЗСУ показали знищення "супергвинтокрила" РФВідео

19:37

Росії не світить "дійти до Львова": як Путін зібрався обдурити росіянПогляд

19:21

"Твоїх одноплемінників, Сергію, всі тут тримають за лохів": Потап відповів "російському патріоту" БезруковуВідео

19:04

Окупанти примусово депортували майже 440 тисяч українців із захоплених територій

18:50

Провал рашистів у Тростянці: комполку застрелився, командарма вигнали з посадиВідео

18:38

Знову влипла: Лободі заборонили брати участь у благодійному концерті на підтримку України

18:14

Коли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичнийПогляд

18:05

Очні переговори України та РФ відновляться в Туреччині: названо датиВідео

17:35

Контрнаступ ЗСУ та загроза оточення Маріуполя: в ОП назвали напрямок нового удару РФВідео

17:12

"Дайте шуму для України!": Кеті Перрі під час концерту послала Путіна

17:02

"Недовго вам залишилося!": російські війська захопили будинок Усика під Києвом

16:52

ЗСУ завдали контрудар під Харковом: знищено одного з новітніх винищувачів РФ

16:47

Кремль обгидився і запанікував: чи наважиться Путін застосувати ядерну зброюПогляд

16:44

На Херсонщині жителі вийшли на мітинг проти окупантів: агресори закидали натовп димовими шашками

16:41

"Манія переслідування і психічні розлади": маг спрогнозував смерть Путіна

Реклама
16:07

Українка врятувала 100 людей з блокадного Маріуполя

15:39

Ембарго на газ і нафту з РФ: експерт розповів, як ЄС може зупинити війну проти України

15:16

Як уберегтися від смогу і диму - поради, які вбережуть здоров'я

15:07

"Немає слів, щоб залишатися коректним": Яремчук розпекла запроданку Лорак через війну в Україні

14:42

Львівська ОВА: Під час повітряної тривоги прямуйте до сховищ та не ведіть фото- і відеозйомку

14:35

Кремль змінює цілі: чому вже ніхто не завадить Україні повернути Донбас і КримПогляд

14:34

США не мають стратегії зміни режиму в Росії - Блінкен пояснив заяву Байдена про Путіна

14:25

Шон Пенн пообіцяв "розплавити" свій Оскар, якщо Зеленському не дадуть виступити на церемонії нагородження

14:23

Росія готує нову спробу наступу в напрямку Києва, Харкова та Донбасу - МВС

14:01

"Забули, що їх там ненавидять": Дурнєв показав "привітний" прийом росіян-втікачів у ГрузіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти