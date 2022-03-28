Зеленський назвав поступку, на яку Україна готова піти в переговорах з РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найголовніший пункт у переговорах з Росією – гарантії безпеки і нейтралітет, а також без'ядерний статус держави. Україна готова йти на нього.

"Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пам'ятається, вони через це почали війну. Це зараз вони стали додавати в ультиматуми пункти, а спочатку вони сказали, що розширюється НАТО. І щоб була безблоковість, щоб, власне кажучи, в Конституції України була безблоковість", - розповів Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ.

За словами президента, цей пункт є пунктом гарантій безпеки для України.

"А оскільки вони кажуть, що це і для них гарантії безпеки, він мені зрозумілий, і його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоби це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум та інше", — зазначив він.

Президент акцентував, що угоду мають підписати країни-гаранти безпеки, а їхні парламенти — її ратифікувати. Також, за словами Зеленського, щодо цього питання в Україні має бути проведений референдум.

Зеленський також додав, що договір можна підписати виключно під час особистих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, а країни-гаранти не сядуть за стіл переговорів, поки війська РФ не виведуть з України.

"Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити - і тягне тільки Путін і його оточення ... тому що... Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо[...] тому: ось ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, з печатками, хоч кров'ю. Цього достатньо, щоби почати процес виведення військ. Війська повинні бути виведені, гаранти все підпишуть, і все. Це все буде працювати далі. Далі ратифікація в парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни в Конституції", - сказав Зеленський.

Переговори України та Росії

У найближчі три дні – 28-30 березня – в Туреччині відбудуться переговори між Україною та Росією по завершенню війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", — зазначив глава держави.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна як і раніше вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантій безпеки і "політичного врегулювання спірних територій".

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