УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мир і відновлення нормального життя: Зеленський назвав мету Києва на переговорах з Росією

28 березня 2022, 04:39

Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави є обов'язковими, акцентував глава держави.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента ВП

У найближчі три дні – 28-30 березня – в Туреччині відбудуться переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Попереду - новий раунд переговорів, тому що ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимося на результат", — сказав Зеленський у нічному відеозверненні 28 березня.

Президент також назвав головні пріоритети на переговорах.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що триватиме робота щодо нових санкцій проти Російської Федерації, які "потрібні, доки російські війська залишаються на території України".

Переговори України та Росії

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна, як і раніше, вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантій безпеки і "політичного врегулювання спірних територій".

Раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії - на це не піде ні влада, ні народ.

Інші новини:

viber
санкції війна в Україні Володимир Зеленський санкції проти Росії новини України
Реклама
Популярне
Путіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФ Росавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тижденьРосавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тиждень У Києві помітили дивне "ангельське кільце" з димуУ Києві помітили дивне "ангельське кільце" з диму Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихЛьвів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато поранених "Тепер їх буде видно без тепловізора": окупанти вирили окопи в найзараженішій зоні ЧАЕС"Тепер їх буде видно без тепловізора": окупанти вирили окопи в найзараженішій зоні ЧАЕС

Останні новини

05:05

Зеленський назвав поступку, на яку Україна готова піти в переговорах з РФ

04:39

Мир і відновлення нормального життя: Зеленський назвав мету Києва на переговорах з РосієюВідео

04:20

"Щоб щоночі до вас приходили мертві українці": Панін побажав фанатам Путіна вічних кошмарівВідео

04:18

Байден заявив, що не закликав змінити владу у РосіїВідео

03:34

Вілла в Італії – у минулому: пропагандиста РФ Соловйова помітили у скромному підмосковному пансіонатіВідео

Реклама
02:46

Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ, але його можуть зупинити 5 людей – ГрозєвВідео

01:39

Ворог перекидає "Іскандери" до кордону України з боку Білорусі – ГенштабВідео

01:05

"Якщо вони нервують, то ми все правильно робимо": Зеленський відреагував на заборону його інтерв’ю в РФВідео

00:57

В Азербайджані "опустили" міноборони РФ і звинуватили Москву у брехні по "Нагірному Карабаху"Відео

00:51

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:27

Російські загарбники покинули Славутич – мер

00:26

"Горіти вам у пеклі, чорти кацапські": будинок лідера групи Друга ріка знищений російським снарядом

27 березня, неділя
23:53

З елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталіВідео

23:27

Окупанти жорстоко розстріляли під Ізюмом цілу сім’ю, серед загиблих – 3-річна дитина

23:26

"Одноклітинні істоти": Ігор Кондратюк запропонував Лободі і MARUV показувати голі попи окупантамВідео

22:52

"Це просто скотство, вони викрадають дітей": Зеленський погрозив РФ зупинкою переговорів про обмінВідео

22:38

РФ завдала нових ракетних ударів: у містах України гримлять потужні вибухиВідео

22:09

Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:04

"До мертвих собак краще ставляться": Зеленський розповів про "дике" ставлення РФ до своїх загиблихВідео

22:01

Підсумки візиту Байдена до Польщі: чому США потрібно, щоб війна в Україні тривалаПогляд

Реклама
21:56

"Ногами вийти звідти, де він є і прийти на зустріч зі мною": Зеленський поставив умову ПутінуВідео

21:23

Поранених просто кинули: журналіст розповів, як командири орків тікали від ЗСУ на ХарківщиніВідео

21:10

РФ вкладала мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті "кинули" їх - Грозєв

20:56

Пекло в небі для РФ: Британія озброїла Україну ПЗРК Starstreak

20:38

Окупанти зберігають боєприпаси біля ЧАЕС, це загрожує поширенням радіації по всій Європі – ЗСУВідео

20:35

Коханий Юлії Мендель пішов на передову захищати Україну

20:34

"Олександр Глібович, браво": Невзоров показав, як Зеленський робить селфі біля труни Путіна

20:13

У Москві закотили істерику після бесіди Зеленського з росЗМІ - повне відео інтерв'юВідео

20:01

Близького до Медведчука проросійського політтехнолога Погребинського затримала СБУ

19:39

"Алігатору" обрубали хвіст: ЗСУ показали знищення "супергвинтокрила" РФВідео

19:37

Росії не світить "дійти до Львова": як Путін зібрався обдурити росіянПогляд

19:21

"Твоїх одноплемінників, Сергію, всі тут тримають за лохів": Потап відповів "російському патріоту" БезруковуВідео

19:04

Окупанти примусово депортували майже 440 тисяч українців із захоплених територій

18:50

Провал рашистів у Тростянці: комполку застрелився, командарма вигнали з посадиВідео

18:38

Знову влипла: Лободі заборонили брати участь у благодійному концерті на підтримку України

18:14

Коли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичнийПогляд

18:05

Очні переговори України та РФ відновляться в Туреччині: названо датиВідео

17:35

Контрнаступ ЗСУ та загроза оточення Маріуполя: в ОП назвали напрямок нового удару РФВідео

17:12

"Дайте шуму для України!": Кеті Перрі під час концерту послала Путіна

17:02

"Недовго вам залишилося!": російські війська захопили будинок Усика під Києвом

Реклама
16:52

ЗСУ завдали контрудар під Харковом: знищено одного з новітніх винищувачів РФ

16:47

Кремль обгидився і запанікував: чи наважиться Путін застосувати ядерну зброюПогляд

16:44

На Херсонщині жителі вийшли на мітинг проти окупантів: агресори закидали натовп димовими шашками

16:41

"Манія переслідування і психічні розлади": маг спрогнозував смерть Путіна

16:07

Українка врятувала 100 людей з блокадного Маріуполя

15:39

Ембарго на газ і нафту з РФ: експерт розповів, як ЄС може зупинити війну проти України

15:16

Як уберегтися від смогу і диму - поради, які вбережуть здоров'я

15:07

"Немає слів, щоб залишатися коректним": Яремчук розпекла запроданку Лорак через війну в Україні

14:42

Львівська ОВА: Під час повітряної тривоги прямуйте до сховищ та не ведіть фото- і відеозйомку

14:35

Кремль змінює цілі: чому вже ніхто не завадить Україні повернути Донбас і КримПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти