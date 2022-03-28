Мир і відновлення нормального життя: Зеленський назвав мету Києва на переговорах з Росією

Володимир Зеленський / Офіс президента ВП

У найближчі три дні – 28-30 березня – в Туреччині відбудуться переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Попереду - новий раунд переговорів, тому що ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимося на результат", — сказав Зеленський у нічному відеозверненні 28 березня.

Президент також назвав головні пріоритети на переговорах.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що триватиме робота щодо нових санкцій проти Російської Федерації, які "потрібні, доки російські війська залишаються на території України".

Переговори України та Росії

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна, як і раніше, вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантій безпеки і "політичного врегулювання спірних територій".

Раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії - на це не піде ні влада, ні народ.

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