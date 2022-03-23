Росія пригрозила НАТО прямим зіткненням у разі введення миротворців в Україну/ Reuters

Якщо Північноатлантичний альянс введе в Україну своїх миротворців, це спричинить пряме зіткнення НАТО з Росією. З такою погрозою у бік Альянсу виступив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Він зазначив, що такі дії НАТО "призведуть до наслідків" й означатимуть "пряме зіткнення" з Росією, цитують слова Лаврова російські "РІА Новости".

"Польські наші колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Сподіваюся, вони розуміють, про що вони говорять. Це буде те саме пряме зіткнення російських і збройних сил НАТО, якого всі не те, що хотіли уникнути, а говорили, що його не має відбутися у принципі", – зазначив Лавров.

Раніше постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що країни НАТО можуть прийняти рішення про введення військ в Україну, хоча Сполучені Штати швидше за все на такий крок не підуть.

При цьому раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг зазначав, що розуміє розчарування і біль президента Володимира Зеленського та українського народу, але для Північноатлантичного альянсу вкрай важливо уникнути ескалації війни в Європі. Він сказав, що війна не повинна вийти за межі України

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