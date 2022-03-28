"Якщо вони нервують, то ми все правильно робимо": Зеленський відреагував на заборону його інтерв’ю в РФ

Зеленський відреагував на заборону його інтерв’ю в РФ/ Reuters

Заборона Роскомнагляду публікувати інтерв'ю президента України росЗМІ лише показує, що Україна все правильно робить.

Керівництво Росії нервує, адже бачить, що у їхніх громадян виникає все більше питань щодо ситуації, яка зараз складається в РФ. Так прокоментував заборону на публікацію його інтерв’ю в РФ президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що Росія знищила свободу слова у своїй державі, і зараз намагається зруйнувати сусідню державу.

"Зображають себе глобальним гравцем, а самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо. Значить вони нервують. Мабуть, побачили, що у їхніх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі", – сказав Володимир Зеленський.

Раніше на таку заборону відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що Росія, очевидно, хоче бути вигнанцем.

"Інакше не можна оцінити безглуздість рішення головного російського цензора – Роскомнагляду – який ультимативно вимагає від кількох російських ЗМІ не публікувати двогодинне інтерв'ю Володимира Зеленського. Інтерв'ю, в якому докладно досліджено причини варварської війни, затіяної РФ проти України. І сказано, до яких катастрофічних наслідків це призведе саме Росію. Сама собою поведінка Роскомнагляду, як мінімум, виглядає феєрично боягузливо і ганебно", – написав він у Telegram.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про "дике" ставлення РФ до своїх загиблих. Він зазначив, що Україна вже не раз зверталася до Росії, щоб та забрала з української землі тіла своїх мертвих військових – але Кремль відмовляється.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю низці російських засобів масової інформації. В Росії після цього закотили істерику і заборонили публікувати це інтерв'ю, пригрозивши наслідками.

Читайте також: