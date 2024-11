Україні вистачить солдатів на 6-12 місяців війни - NYT з посиланням на Пентагон

Ви дізнаєтеся:

У США вважають, що нестача військових є однією з головних проблем для України, і чисельності українських військ може вистачити лише на 6-12 місяців ведення війни.

The New York Times стверджує, що американські чиновники зазначають, що Україна змогла скоротити перевагу Росії в артилерійських боях. При цьому українська армія активно використовує ударні дрони для знищення російської бронетехніки. Проте нестача солдатів залишається серйозною проблемою.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.