Україні вистачить солдатів на 6-12 місяців війни - NYT з посиланням на Пентагон

Брак солдатів залишається серйозною проблемою для України.

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Мобілізація в Україні, призовники / УНІАН

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Україна відчуває серйозну нестачу солдатів

У NYT "підрахували" втрати ЗСУ

У США вважають, що нестача військових є однією з головних проблем для України, і чисельності українських військ може вистачити лише на 6-12 місяців ведення війни.

The New York Times стверджує, що американські чиновники зазначають, що Україна змогла скоротити перевагу Росії в артилерійських боях. При цьому українська армія активно використовує ударні дрони для знищення російської бронетехніки. Проте нестача солдатів залишається серйозною проблемою.

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Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Один із чиновників розповів NYT, що, за оцінками Пентагону, нинішня чисельність українських військ дає змогу підтримувати бойові дії протягом 6-12 місяців, але після цього може виникнути гострий дефіцит військових.

У Пентагоні зазначили, що Україна задіяла кілька нещодавно сформованих бригад для підтримки наступу в Курській області. Ці сили могли б посилити оборону сходу та півдня України або створити резерви для контрнаступу, який планується на 2025 рік.

Мобілізація в Україні / фото: Главред

NYT також повідомляє, що на війні Україна втратила близько 57 тисяч солдатів, що є значною цифрою для країни з меншими ресурсами порівняно з Росією, чиї втрати, за оцінками, вдвічі вищі.

Американські чиновники зазначають, що Росія зазнає колосальних втрат, і на деяких ділянках фронту інтенсивність боїв можна порівняти з "м'ясорубкою" для російських військ. Це призвело Москву до залучення північнокорейських військових для підтримки.

Тим часом, у США вважають, що якщо підтримка України триватиме до наступного літа, у Києва може з'явитися можливість скористатися слабкостями Росії та її дефіцитом солдатів і техніки.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, Рада підтримала закони №12152 і №12151 про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за мобілізацію - 304. Ці закони передбачають продовження на 90 днів, тобто до 7 лютого 2025 року.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко повідомляв, що всього до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати понад 160 тисяч осіб. Зазначене забезпечить доукомплектування військових частин до 85%.

Народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповідав, що в Україні триває мобілізація, однак питання про обов'язкову службу жінок поки що навіть не порушується. Водночас нардеп додав, що в українській армії є чимало вакансій, які потребують людей, зокрема ці посади можуть обіймати жінки.

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