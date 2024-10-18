Чи буде обовʼязкова мобілізація жінок: нардеп поділився своїм прогнозом

В Україні триває мобілізація, проте питання про обов’язкову службу жінок наразі навіть не піднімається. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в етері телеканалу Київ24.
Нардеп висловив сподівання, що в Україні не буде обовʼязкової мобілізації жінок.
"Сподіваюся, що європейське товариство, наші партнери, достатньо швидко почнуть рухатись у напрямку того, про що вони декларували на початку війни щодо підтримки України", - зазначив Федієнко.відео дня
При цьому нардеп додав, що в українській армії є чимало вакансій, які потребують людей, зокрема ці посади можуть обіймати жінки.
За словами Федієнка, у Збройних Силах бракує фахівців у фінансовій сфері. Через це деякі військові частини не можуть ефективно використовувати наявні кошти.
"В Збройних Силах України, наприклад, не вистачає фінансистів, їх достатньо мало, розумієте? Гроші, наприклад, на рахунках є у військовій частині або бригаді, а витратити їх повністю інколи не можуть. Чому? Бо немає економіста, бухгалтера і тд.", – пояснив нардеп.
Він зазначив, що жінки можуть займати ці посади й отримувати справедливу зарплату.
"І бухгалтер в якісь військовій частині, не на передовій, може отримувати більше коштів, аніж в економічному секторі, до речі", – сказав Федієнко.
Хто такий Олександр Федієнко?
Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.
Мобілізація в Україні — останні новини
Нагадаємо, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що попри всю неприйнятність мобілізації жінок в Україні, до таких кроків можуть вдатися у разі крайньої необхідності. Однак, як переконаний Залужний, цього потрібно уникати.
Експерт Віталій Портников наголошував, якщо війна в Україні триватиме кілька років, то спочатку знизять вік мобілізації військовозобов’язаних. Згодом, за словами експерта, швидше за все, будуть активно залучати жінок в армію.
Раніше радник Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що Сполучені Штати тиснуть на військово-політичне керівництво України з метою змінити правила мобілізації. Зокрема, пропонується зменшити мобілізаційний вік з 25 років до 18.
Читайте також:
- Мобілізація в Україні: в Раді змінили правила призову українців до 25 років
- "Справедлива мобілізація": у 3 ОШБр відреагували на масові рейди ТЦК
- "Піди і помри через годину": комбат ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізації
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред