Чи буде обовʼязкова мобілізація жінок: нардеп поділився своїм прогнозом

Нардеп Федієнко зазначив, що в армії багато жіночих професій і ніхто не змушуватиме їх бігати в окопах.

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Чи можуть примусово мобілізувати жінок до лав ЗСУ / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

В Україні триває мобілізація, проте питання про обов’язкову службу жінок наразі навіть не піднімається. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в етері телеканалу Київ24.

Нардеп висловив сподівання, що в Україні не буде обовʼязкової мобілізації жінок.

"Сподіваюся, що європейське товариство, наші партнери, достатньо швидко почнуть рухатись у напрямку того, про що вони декларували на початку війни щодо підтримки України", - зазначив Федієнко. відео дня

При цьому нардеп додав, що в українській армії є чимало вакансій, які потребують людей, зокрема ці посади можуть обіймати жінки.

За словами Федієнка, у Збройних Силах бракує фахівців у фінансовій сфері. Через це деякі військові частини не можуть ефективно використовувати наявні кошти.

"В Збройних Силах України, наприклад, не вистачає фінансистів, їх достатньо мало, розумієте? Гроші, наприклад, на рахунках є у військовій частині або бригаді, а витратити їх повністю інколи не можуть. Чому? Бо немає економіста, бухгалтера і тд.", – пояснив нардеп.

Він зазначив, що жінки можуть займати ці посади й отримувати справедливу зарплату.

"І бухгалтер в якісь військовій частині, не на передовій, може отримувати більше коштів, аніж в економічному секторі, до речі", – сказав Федієнко.

Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що попри всю неприйнятність мобілізації жінок в Україні, до таких кроків можуть вдатися у разі крайньої необхідності. Однак, як переконаний Залужний, цього потрібно уникати.

Експерт Віталій Портников наголошував, якщо війна в Україні триватиме кілька років, то спочатку знизять вік мобілізації військовозобов’язаних. Згодом, за словами експерта, швидше за все, будуть активно залучати жінок в армію.

Раніше радник Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що Сполучені Штати тиснуть на військово-політичне керівництво України з метою змінити правила мобілізації. Зокрема, пропонується зменшити мобілізаційний вік з 25 років до 18.

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