"Там зовсім погані справи": військовий назвав 2 найскладніші напрямки на фронті

Зараз на фронті склалася дуже важка і складна ситуація. Просування російських окупантів може мати дуже серйозні наслідки.

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Військовий назвав 2 найскладніші напрямки на фронті/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Основні тези Жоріна:

На усіх напрямках фронту зараз складна ситуація

Найважча ситуація на 2 напрямках – Покровському і Торецькому

Зараз треба сконцентруватися на тому, щоб стабілізувати лінію фронту

Ситуація на фронті зараз дуже складна, станом на цей час перевага не на нашому боці. Просування військ країни-агресорки Росії може мати дуже серйозні наслідки.

Про це сказав військовий, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова". Він зазначив, що російські загарбники тиснуть і накопичують сили.

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"Зараз перевага не на нашому боці. Це стосується абсолютно всіх напрямків. Росіяни тиснуть і накопичують сили… На лінії фронту немає жодної спокійної ділянки. Кілька місяців тому можна було говорити, що на півдні та Куп'янському напрямку більш-менш спокійно. Навіть під час ротації підрозділи з більш важкого напрямку кидали на більш спокійний і навпаки. Зараз таких напрямків немає – немає куди міняти, щоб було трохи спокійніше", – зазначив Жорін.

Він розповів, що дуже складні бої зараз відбуваються на всіх напрямках фронту, але два напрямки є найскладнішими.

"В деяких випадках це дуже критично виглядає. Наприклад, Покровський і Торецький напрямки. Там зовсім погані справи", – наголосив військовий.

У той же час він зазначив, що зараз треба сконцентруватися на тому, щоб стабілізувати лінію фронту.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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