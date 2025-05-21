Україні загрожують нові відключення світла: експерт попередив, хто у зоні ризику

ГЕС не зможуть компенсувати пікове споживання під час тривалих періодів спеки, зазначив Попенко.

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В Україні можливі відключення світла влітку / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ключові тези Попенка:

Влітку в Україні можуть вимикати електроенергію

Причини — спека та дефіцит природного газу

У разі дефіциту світло спершу вимикатимуть бізнесу, а не населенню

В Україні існує ризик відключень електроенергії в літній період. Призвести до відключень може спека та нестача природного газу. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Київський час".

За його словами, особливу тривогу викликає те, що гідроелектростанції не зможуть компенсувати пікове споживання електроенергії у період літньої спеки.

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"Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим буде триматися +30 і вище хоча б протягом 2-3 тижнів. Ми повинні про це говорити, що з газом є величезна проблема. Пікові навантаження на сьогодні ми можемо покрити виключно за рахунок газу", - зазначив Попенко.

Він також уточнив, що у разі виникнення дефіциту електроенергії в першу чергу обмеження електропостачання стосуватимуться бізнесу, а не побутових споживачів.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення електроенергії в Україні - новини за темою

Нагадаємо, влітку енергоблоки АЕС і ТЕС в Україні, як і щороку, зупинятимуть для планових ремонтів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема зараз у кращому стані, ніж торік, і серйозних відключень світла не очікується.

Також за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Причина — дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.

Як повідомляв Главред, у липні та на початку серпня можливі погодинні відключення електроенергії, якщо повернеться спека та зросте споживання, попередив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Наразі енергосистема тримається: з 9 атомних блоків працюють 5, частину потужностей уже відновлено після атак.

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Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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