Україні загрожують нові відключення світла: експерт попередив, хто у зоні ризику

Ключові тези Попенка:
- Влітку в Україні можуть вимикати електроенергію
- Причини — спека та дефіцит природного газу
- У разі дефіциту світло спершу вимикатимуть бізнесу, а не населенню
В Україні існує ризик відключень електроенергії в літній період. Призвести до відключень може спека та нестача природного газу. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Київський час".
За його словами, особливу тривогу викликає те, що гідроелектростанції не зможуть компенсувати пікове споживання електроенергії у період літньої спеки.
"Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим буде триматися +30 і вище хоча б протягом 2-3 тижнів. Ми повинні про це говорити, що з газом є величезна проблема. Пікові навантаження на сьогодні ми можемо покрити виключно за рахунок газу", - зазначив Попенко.
Він також уточнив, що у разі виникнення дефіциту електроенергії в першу чергу обмеження електропостачання стосуватимуться бізнесу, а не побутових споживачів.
Відключення електроенергії в Україні - новини за темою
Нагадаємо, влітку енергоблоки АЕС і ТЕС в Україні, як і щороку, зупинятимуть для планових ремонтів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема зараз у кращому стані, ніж торік, і серйозних відключень світла не очікується.
Також за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Причина — дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.
Як повідомляв Главред, у липні та на початку серпня можливі погодинні відключення електроенергії, якщо повернеться спека та зросте споживання, попередив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Наразі енергосистема тримається: з 9 атомних блоків працюють 5, частину потужностей уже відновлено після атак.
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Хто такий Олег Попенко
Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.
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