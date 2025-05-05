В Україну можуть повернутися графіки вимкнення світла: названо терміни

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні можуть почати знову відключати світло
- Чому графіки відключення електроенергії можуть повернутися
Графіки відключення світла можуть повернутися вже влітку. Причина - дефіцит електрики через планові ремонтні роботи на енергоблоках атомних станцій. Про це заявив член Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк.
За його словами, відключення можуть запровадити в Україні у вечірні години. У разі сильної спеки дефіцит електрики збільшиться, що призведе до скорочення постачання електрики в мережу. Відсутність належної кількості енергії може позначитися на стабільності електропостачання.
"Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", - сказав Нагорняк в ефірі телемарафону.
Нардеп закликав громадян встановлювати сонячні батареї та системи накопичення енергії, що дасть змогу знизити навантаження на мережу.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що щорічно під час міжопалювального періоду обов'язково проводять профілактику і планове обслуговування енергоблоків атомних і теплових електростанцій. Цього року винятків не буде - енергоблоки також зупинятимуть для проведення ремонтних робіт.
Раніше в Укренерго прокоментували ситуацію з можливим поверненням відключень світла в Україні. Реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії дійсно є, зазначили в компанії.
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що зараз в Україні енергетична система не має значних навантажень ні через спеку, ні через холод. Однак, відключень світла, схоже, не уникнути.
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