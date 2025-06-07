"Абсолютно нове партнерство": Франція анонсувала виробництво дронів в Україні

Дрони будуть виготовлені для Збройних сил України.

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Франція анонсувала виробництво дронів в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Дрони також зможуть використовуватися і французькою армією

Українці мають значний досвід у сфері безпілотників

Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє французька газета Le Monde.

"Ми почнемо абсолютно нове партнерство, де велика компанія, що виробляє французькі автомобілі - я не називаю її, тому що це залежить від неї, щоб оголосити про це - об'єднається з французьким оборонним МСП, щоб озброїти виробничі лінії в Україні, щоб мати змогу виробляти безпілотники", - розповів французький урядовець. відео дня

Він додав, що дрони будуть виготовлені для Збройних сил України, і вони також зможуть використовуватися і французькою армією.

"Це буде на користь і нашим власним військам..., щоб постійно мати тактичну, оперативну підготовку, відповідно до реальності військового конфлікту в Україні", - наголосив Лекорню.

Він також зазначив, що українці мають значний досвід у сфері безпілотників.

"Українці кращі за нас у здатності презентувати дрони і особливо розвивати відповідну доктрину", - резюмував глава Міноборони Франції.

Дрони в Україні - головне:

Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

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