"Абсолютно нове партнерство": Франція анонсувала виробництво дронів в Україні

Коротко:
- Дрони також зможуть використовуватися і французькою армією
- Українці мають значний досвід у сфері безпілотників
Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє французька газета Le Monde.
"Ми почнемо абсолютно нове партнерство, де велика компанія, що виробляє французькі автомобілі - я не називаю її, тому що це залежить від неї, щоб оголосити про це - об'єднається з французьким оборонним МСП, щоб озброїти виробничі лінії в Україні, щоб мати змогу виробляти безпілотники", - розповів французький урядовець.відео дня
Він додав, що дрони будуть виготовлені для Збройних сил України, і вони також зможуть використовуватися і французькою армією.
"Це буде на користь і нашим власним військам..., щоб постійно мати тактичну, оперативну підготовку, відповідно до реальності військового конфлікту в Україні", - наголосив Лекорню.
Він також зазначив, що українці мають значний досвід у сфері безпілотників.
"Українці кращі за нас у здатності презентувати дрони і особливо розвивати відповідну доктрину", - резюмував глава Міноборони Франції.
Дрони в Україні - головне:
Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.
Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.
Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.
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