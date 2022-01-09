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Українцям загрожує відключення газу: кого і за що можуть покарати

9 січня 2022, 21:59

Юристи виділяють ряд основних причин, які можуть стати підставою для відключення газу.

газ
/ ua.depositphotos.com

В Україні існує ймовірність відключення абонентів від поставок природного газу, розповіла адвокат Віра Тарасенко.

Причини відключення газу вказані в главі 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, пише вона в матеріалі на порталі Протокол.

За що можуть відключити газ

  • за несплату;
  • за бажанням споживача та за його власною заявою;
  • несанкціонований відбір природного газу або втручання в роботу газового лічильника;
  • несанкціоноване відновлення газопостачання;
  • ліквідація аварій або проведення ремонтних робіт;
  • наявність заборгованості за несанкціонований відбір газу;
  • відмова в наданні доступу оператору на об'єкт для перевірки газорозподільних систем і газового обладнання та інші причини.

Разом з тим юристи також виділяють ряд особливих причин, які можуть стати підставою для відключення газу:

  • відсутність договору або відмова від його укладення споживачем;
  • відсутність у споживача документів про право власності на будинок, що унеможливлює укладення договору;
  • борги сусідів в багатоквартирному будинку;
  • нічим не обґрунтовані незаконні дії, такі як ліквідації аварій, що тривають роками;
  • примус споживача окремо укладати платіжний договір на обслуговування лічильників і газового обладнання.

Що робити, якщо "відрізали" газ?

Адвокат пояснила, що насамперед потрібно з'ясувати причини відключення, вимагати акт про відключення, де вони вказані. Якщо акт про відключення не дають, пишіть письмовий запит з вимогою письмової відповіді. Якщо немає відповіді, телефонуйте на гарячу лінію, вимагайте відповіді на запит.

Не можна ні в якому разі підключатися назад самостійно. Це буде вважатися несанкціонованим втручанням з Вашого боку і штрафи за ці дії платити вам.

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читайте такожЦифри в платіжках злетіли на 500 гривень: в Україні рекордно подорожчала доставка газуЯкщо виникло якесь конфліктне питання з газопостачальною організацією, фотографії всього вашого газового обладнання з відображенням дати і часу на фото зробіть заздалегідь, і зберігайте їх у себе на випадок раптового візиту і неправомірних штрафів.

Чи можуть відключити газ за несплату?

Так, але про це повинні письмово попередити мінімум за 3 дні і дати термін для оплати заборгованості. Все це зазначено в п.21 розділу ІІІ Правил постачання природного газу. Але попереджати заздалегідь повинні лише якщо відключення проходить за несплату, якщо за іншими – цього не потрібно.

"Насправді порядок відключення газу порушують дуже часто. Але, на жаль, просто посилаючись на формальні порушення, вкрай важко виграти суд або виправити ситуацію. Все одно у споживача повинні бути інші серйозні причини, щоб посилатися на свою правоту, наприклад, незаконність і неправильність нарахувань, або оплата боргу, або відсутність ознак втручання", – зазначає експерт.

До речі, відключити газ під час карантину також мають право. Це обмеження на відключення під час карантину знято з 20 серпня.

Вона уточнила, що найдієвіший метод – це суд. Він найбільш тривалий і складний. Але у випадках несанкціонованого втручання він практично єдиний, який може дати результати.

Тарасенко резюмувала, що якщо питання дрібне – про оплату невеликого боргу і витрат на підключення, то краще вирішити його мирно. Якщо ж питання більш масштабний, краще налаштуватися на тривалу боротьбу і звернутися до фахівця.

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