В Україні знизили ціни на газ: кому пощастило і яка нова вартість

В Україні знизили ціни на газ / Reuters

В Україні прийнято рішення про зниження цін на газ для виробників соціально важливих продуктів.

Ряд підприємств, які виробляють соціально значиму продукцію, отримали доступ до дешевого вітчизняного газу, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Кому світить дешевий газ

У список потрапили 6803 підприємств.

Серед них - підприємства борошномельної, хлібопекарської, молочної промисловості, підприємства з виготовлення олії, а також підприємства птахівницької галузі, що виробляють яйця і м'ясо курей.

Ці підприємства отримали можливість купувати для своїх виробничих потреб природний газ українського видобутку.

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Повний список підприємств доступний по цим посиланням.

Нова ціна на газ

Для цих підприємств максимальна націнка на цей газ не повинна перевищувати 25%.

"Цей наказ дозволить виробникам не зупиняти виробництво і не підвищувати ціни на соціально важливі продукти", - уточнили в Мінагрополітики.

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Раніше Кабінет Міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів.

Максимальна надбавка до 30 квітня 2022 року складе 24%.

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