Нові тарифи на газ: кому в січні світить максимальна ціна

В Україні змінили тарифи на газ / Фото pixabay.com

В Україні в січні 2022 року тарифи на газ для населення майже не зміняться. Це пов'язано з тим, що до кінця квітня діятимуть поточні річні базові пропозиції.

На січень тариф знизив тільки один постачальник-Херсонська обласна енергопостачальна компанія (з 13,5 до 9,98 грн), повідомляє портал ГазПравда.

Решта компаній залишили ціни незмінними. Вартість газу коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр. 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Звернемо увагу, що найнижчу ціну запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп, а найвищу – ТОВ Стрийнафтогаз.

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/ gazpravda.com.ua

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