В Україні обмежили ціну на газ для виробників соціальних продуктів

Кабмін обмежив ціну газу для виробників соцпродуктів.
Кабінет міністрів запровадив граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів.
Як йдеться в постанові уряду від 30 грудня 2021 р. № 1435, максимальна надбавка до 30 квітня 2022 року складе 24%.
Норма постанови поширюється на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:
- Борошно пшеничне вищого гатунку
- Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (в плівці)
- Хліб житньо-пшеничний
- Яйця курячі категорії С1
- Птахи (тушка куряча)
- Батон
- Олія соняшникова
Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення соціальних потреб виробників продуктів встановлюється на рівні не вище 1 відсотка.
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Як раніше повідомляли, за прогнозами експертів, враховуючи ціни на борошно та енергоносії, хліб може подорожчати найближчим часом не менше, ніж на 30%. Незважаючи на те, що в 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зерна за останні 30 років - 32 млн тонн, борошномели і хлібопеки відзначають: для внутрішніх потреб країни запасів може не вистачити, а тому українці можуть зіткнутися з проблемою нестачі пшениці.
Також раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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