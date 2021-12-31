В Україні обмежили ціну на газ для виробників соціальних продуктів

Ціни на газ / ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів запровадив граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів.

Як йдеться в постанові уряду від 30 грудня 2021 р. № 1435, максимальна надбавка до 30 квітня 2022 року складе 24%.

Норма постанови поширюється на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:

Борошно пшеничне вищого гатунку

Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (в плівці)

Хліб житньо-пшеничний

Яйця курячі категорії С1

Птахи (тушка куряча)

Батон

Олія соняшникова

Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення соціальних потреб виробників продуктів встановлюється на рівні не вище 1 відсотка.

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Як раніше повідомляли, за прогнозами експертів, враховуючи ціни на борошно та енергоносії, хліб може подорожчати найближчим часом не менше, ніж на 30%. Незважаючи на те, що в 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зерна за останні 30 років - 32 млн тонн, борошномели і хлібопеки відзначають: для внутрішніх потреб країни запасів може не вистачити, а тому українці можуть зіткнутися з проблемою нестачі пшениці.

Також раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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