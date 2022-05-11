Наближається важкий період у війні з РФ: в Міноборони сказали, скільки він триватиме

В Мыноборони попередили, що наближається важкий період у війні з РФ/ Reuters, Facebook Ганна Маляр

В Міноборони України попередили, що наближається важкий період у війні з Росією. Він триватиме декілька тижнів або й місяців.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час пресконференції 11 травня. Вона зазначила, що в РФ ще є достатньо озброєння, щоб продовжувати наступ.

"Попереду нас очікує складний і тривалий етап боротьби до повного очищення нашої країни і встановлення суверенітету в державних кордонах. Бо в РФ ще багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що Україна очікує надходження великої допомоги від іноземних партнерів, частина цієї допомоги надійде у межах ленд-лізу від США. Проте до того часу буде важкий період протистояння російській армії.

Також Маляр розповіла, що зараз є неможливою деблокада Маріуполя військовим шляхом. За її словами, якби це було можливо, керівництво України уже використало б цей шанс.

"ЗСУ роблять все, що від них залежить, щоб цю ситуацію виправити...Ми маємо розуміти, що ця тема дуже чутлива і кожне слово може бути використано ворогом і зашкодити нашим захисникам", – додала вона.

читайте такожРФ "загрузла" в Україні: війна зайшла у глухий кут – розвідка СШАРаніше в Міноборони України розповіли, що резервів озброєння путінської армії може вистачити ще на декілька місяців. Оперативно їх поповнити не вдасться – в умовах війни і накладених на РФ санкцій це може затягнутися на роки, проте для Росії ще є чим воювати.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України під час контрудару в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах. Знищено кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки, більше десятка ворожого особового складу.

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