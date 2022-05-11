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Путін влаштував "полювання на відьом": ФСБ відсторонили від планування війни в Україні

11 травня 2022, 12:35

ФСБ більше не бере участі в розвідувальних операціях, пишуть в CEPA.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін відсторонив Федеральну службу безпеки від участі у війні проти України.

Про ймовірність таких санкцій пишуть розслідувачі Центру аналізу європейської політики (CEPA).

За їхніми даними, ФСБ більше не бере участі в розвідувальних операціях, а також будь-яких інших питаннях, що стосуються планування ведення війни з Україною. Тепер відповідальність за цю роботу лежить на першому заступнику голови Головного управління (колишнє ГРУ) Генштабу Міноборони РФ Володимирі Алексєєві.

Що відомо про нового куратора

Алексєєв є уродженцем України - він народився на Вінничині в 1961 році. Його ім'я пов'язують також з гучним скандалом щодо отруєння сім'ї Скрипалів, яке сталося в 2018-му на території Солсбері (Великобританія).

Одним зі своїх доказів розслідувачі демонструють сюжет прокремлівського медіа Царгород ТВ. В рамках цього матеріалу були розкриті імена офіцерів, які командують "спецоперацією" в Україні. Алексєєв був серед цих осіб - його назвали відповідальним за розвіддані.

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Володимир Алексєєв

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

Читайте ще:

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ФСБ Володимир Путін війна Росії та України
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