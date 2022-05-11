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Окупанти РФ вимагають від начальства засекретити їх участь у війні в Україні - розвідка

11 травня 2022, 13:35

Особливого масштабу такі звернення набули в частинах Повітряно-космічних сил Росії.

Росіянин
Російські окупанти в Україні / facebook.com/Mikokuk

Військові Російської Федерації вимагають засекретити їх участь у війні проти України для уникнення відповідальності за вчинені злочини.

"Військові армії країни-агресора починають усвідомлювати військову поразку РФ. Розуміючи невідворотність покарання за військові злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

Зокрема, особливого масштабу такі звернення набули в частинах Повітряно-космічних сил Росії. "Сховатися від помсти за масові вбивства мирних жителів і знищену інфраструктуру України намагаються не тільки безпосередні виконавці злочинів, але і вже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу країну", - зазначають у розвідці.

У зв'язку з цим, військовою розвідкою України встановлені особи військових злочинців-військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), дислокованої на аеродромі Хурба Хабаровського краю. Так, більшість з них залучалося до нанесення ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі Ліда і Барановичі, а також аеродромів в РФ Борисоглібськ і Маринівка.

"Відповідальності за масові вбивства мирних громадян і співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні або у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині", - заявляють у розвідці.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зосереджують основні зусилля для недопущення українського наступу і просування до українсько-російського кордону, проводять розвідку на північ і північний схід від Харкова.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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