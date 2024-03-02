УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку Байдена

Андрій Ганчук
2 березня 2024, 15:44
США могли б надати Україні 800 ракет ATACMS, ситуація з допомогою призвела до відкату обстановки на рівень кінця 2022 року, вважає Валентин Бадрак.
ATACMS, Байден
Захід побоявся вчасно дати Україні ATACMS - Бадрак / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Білий дім

США могли б поставити Україні ракети ATACMS, адже на заміну їм вони вже отримують новітні Precision Strike Missile дальністю 500 кілометрів. Очільник Білого дому Джо Байден припустився помилки, адже якби ATACMS дальністю 300 кілометрів було поставлено 2022 року, ЗСУ могли б вибити окупантів із "суходільного коридору" до захопленого Криму. Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Штати вже міняють старі ATACMS з радіусом бойової дії 300 кілометрів на ракети, що досягають 500 км.

"Балістичні ракети малої дальності, тобто ATACMS, є американською зброєю, причому досить старою. Але її не дають. США можуть надати приблизно 800 таких ракет. У них їх 1600, із них тисяча – у бойовому стані. І зараз на заміну цих ракет вони отримують новітні Precision Strike Missile (PrSM) дальністю 500 км. І виробникові Lockheed Martin уже поставлено завдання зробити їх ще більш далекобійними – 650 км", - зазначив Бадрак.

На його думку, сили оборони України вибили б окупантів із "суходільного коридору" ще 2022 року, якби були передані ATACMS.

"Та без рішення Конгресу ми не можемо отримати навіть старих ракет ATACMS. Це стратегічна помилка Байдена, який не зробив цього у 2022 році, адже вже тоді українська армія могла вибити Росію з суходільного коридору до Криму. Це хотів зробити генерал Залужний, при цьому він навіть не просив ракети – тільки додаткову артилерію і підтримку боєприпасами. Захід побоявся це зробити і здійснював обережне управління війною. І що ми маємо зараз? Зараз ми відкинуті до рівня кінця 2022 року. Але відмінність у тому, що тоді українська армія була на підйомі, а зараз ми виснажені набагато більше, ніж та орда, яка лізе на Україну далі. Ось чого добився Байден своїм не ухваленням рішення", - підкреслив Валентин Бадрак.

Дивіться чат із Валентином Бадраком на Главреді:

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

Сили оборони України 17 жовтня минулого року вперше вдарили по окупантах Росії ракетами ATACMS. За даними BBC, ЗСУ били, ймовірно, по позиціях ворога в захоплених Бердянську та Луганську. Пізніше передачу американських ракет та їхнє застосування проти російських військ підтвердив президент Володимир Зеленський.

США готові передати Україні ATACMS великої дальності, чекають лише рішення Конгресу, повідомляли 19 лютого журналісти NBC News із посиланням на свої джерела. Поки що рішення гальмується через те, що Конгрес не погодив подальше фінансування військової допомоги Києву.

У Білому домі заявили, що питання ATACMS для України обговорюється. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі нагадав, що доки Конгрес гальмує допомогу Києву, Росія отримує балістичні ракети від Ірану.

Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Джо Байден Валентин Бадрак війна Росії та України ATACMS
Реклама

Головне за день

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

16:15 Україна
Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку Байдена

Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку Байдена

15:44 Україна
ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

15:08 Україна
Всі головні новини

Популярне

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його наїзд на її доньку-мовчунью Паперну 5504

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі 4666

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі

Українцям перерахували всі пенсії: хто стане отримувати на 500 грн більше 4366

Українцям перерахували всі пенсії: хто стане отримувати на 500 грн більше

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря 2507

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря

Останні новини

16:37

"Ми змінюємося, і слава Богу": Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO

16:35

"Час працює на Росію": Орбан видав нову скандальну заяву про війну в Україні

16:15

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

15:57

"Краще передати техніку": у Міноборони Польщі відмовилися посилати війська в Україну

15:45

Лише люди з орлиним зором знайдуть собаку в печері за 6 секунд: складна оптична ілюзія

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
15:44

Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку БайденаВідео

15:43

Чекайте мої дорогі шанувальники: Алла Пугачова зробила інтригуючий анонсВідео

15:08

ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

14:23

Олег Скрипка захотів "декомунізувати" подружні зради

Реклама
14:09

Ключовий рік для Путіна: Данілов зробив прогноз щодо війни РФ проти України

14:09

Понад 20 тисяч пожеж за тиждень: наступ РФ набирає обертів - The Economist

14:07

Померла популярний дизайнер та "ікона стилю"

13:35

Українці знищують літаки на дуже великих відстанях: у ПС злідали заяву

13:23

Церковне свято 3 березня: чому не можна позичати гроші і брати їх у борг

13:12

Слабка лінія оборони України допомагає наступу РФ: у NYT розкрили деталі

13:09

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі

12:57

Анна Саліванчук уперше прокоментувала розлучення з чоловіком-нардепом

12:46

Швидко змінюються в гаремі: Цибульська прокоментувала новий роман Остапчука

11:45

"У найближчі декілька місяців": в Естонії зробили прогноз про важкий момент для України

11:39

Як виїхати чоловікам з України в березні: адвокат пояснив, які правила діють

Реклама
11:36

Кількість жертв в Одесі зросла: з-під завалів дістали тіло дитиниФото

11:34

Місячний календар на 3 березня: якій частині тіла потрібно приділити особливу увагу

11:22

Які труси краще носити чоловікам: як правильно обрати білизну

11:09

Уперше в історії: німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення літаків РФ у Латвії

10:43

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

10:30

Китайський гороскоп на 3 березня: Бику - почуття обов'язку, Дракону - сильний потяг

10:26

РФ воює проти цивільних: Зеленський відреагував на удар по Одесі та звернувся до ЗаходуФото

09:48

У Санкт-Петербурзі російська ППО полювала на дрон і пошкодила багатоповерхівкуВідео

09:38

"Відбуваються деякі події": Віталій Козловський заінтригував змінами в житті

09:06

ЗСУ знищили 14 "Шахедів" і відправили у вічний політ ще один ворожий Су-34Фото

08:51

Хто зможе отримати бронь від мобілізації: у Раді дали відповідь

08:29

"Шахеди" атакували Харків і область, є "прильоти": що відомо

08:10

Політична система США догулялась до мишейПогляд

07:27

Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі, є загиблі та постраждалі: всі подробиціФотоВідео

07:25

Лише справжні детективи знайдуть пляшку за 5 секунд: надзвичайно складна загадка

06:35

Що означає "після дощику в четвер": мовознавець здивував поясненнямВідео

06:10

В окупантів рекорд у лютому все ж таки відбувсяПогляд

04:20

Є ризик катастрофи: астролог сказав, коли в березні не можна вирушати в дорогуВідео

03:43

Як самостійно зробити шугаринг: рецепт пасти, яка надовго позбудеться волосся

03:02

"Рівноправність - це комунізм": Скрипка вважає, що в Україні жінки пригнічують чоловіків

Реклама
02:30

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночіВідео

02:00

"Дуже круто": донька Олени Кравець розповіла про подарунки від батьків

01:31

"Встигнути до 20-х чисел березня": Влад Росс розповів про кардинальні зміни на роботіВідео

01 березня, п'ятниця
23:59

"Це хороша новина": Байден підписав тимчасовий бюджет, шатдауну не буде

23:48

"Він не довіряє українцям": депутат Бундестагу звинуватив Шольца у брехні про Taurus

23:24

Дві операції позаду, ще одна попереду: Узелков розповів про свій стан

23:20

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря

23:08

Колишній бойфренд Піппи Міддлтон наклав на себе руки

23:03

Ексчоловік Брітні Спірс прореагував на її конфлікт із Тімберлейком

22:34

$18 млн нададуть африканській країні: Угорщина цинічно відмовилась допомагати Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти