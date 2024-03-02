Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку Байдена

США могли б надати Україні 800 ракет ATACMS, ситуація з допомогою призвела до відкату обстановки на рівень кінця 2022 року, вважає Валентин Бадрак.

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Захід побоявся вчасно дати Україні ATACMS - Бадрак / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Білий дім

США могли б поставити Україні ракети ATACMS, адже на заміну їм вони вже отримують новітні Precision Strike Missile дальністю 500 кілометрів. Очільник Білого дому Джо Байден припустився помилки, адже якби ATACMS дальністю 300 кілометрів було поставлено 2022 року, ЗСУ могли б вибити окупантів із "суходільного коридору" до захопленого Криму. Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Штати вже міняють старі ATACMS з радіусом бойової дії 300 кілометрів на ракети, що досягають 500 км.

"Балістичні ракети малої дальності, тобто ATACMS, є американською зброєю, причому досить старою. Але її не дають. США можуть надати приблизно 800 таких ракет. У них їх 1600, із них тисяча – у бойовому стані. І зараз на заміну цих ракет вони отримують новітні Precision Strike Missile (PrSM) дальністю 500 км. І виробникові Lockheed Martin уже поставлено завдання зробити їх ще більш далекобійними – 650 км", - зазначив Бадрак.

На його думку, сили оборони України вибили б окупантів із "суходільного коридору" ще 2022 року, якби були передані ATACMS.

"Та без рішення Конгресу ми не можемо отримати навіть старих ракет ATACMS. Це стратегічна помилка Байдена, який не зробив цього у 2022 році, адже вже тоді українська армія могла вибити Росію з суходільного коридору до Криму. Це хотів зробити генерал Залужний, при цьому він навіть не просив ракети – тільки додаткову артилерію і підтримку боєприпасами. Захід побоявся це зробити і здійснював обережне управління війною. І що ми маємо зараз? Зараз ми відкинуті до рівня кінця 2022 року. Але відмінність у тому, що тоді українська армія була на підйомі, а зараз ми виснажені набагато більше, ніж та орда, яка лізе на Україну далі. Ось чого добився Байден своїм не ухваленням рішення", - підкреслив Валентин Бадрак.

Дивіться чат із Валентином Бадраком на Главреді:

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

Сили оборони України 17 жовтня минулого року вперше вдарили по окупантах Росії ракетами ATACMS. За даними BBC, ЗСУ били, ймовірно, по позиціях ворога в захоплених Бердянську та Луганську. Пізніше передачу американських ракет та їхнє застосування проти російських військ підтвердив президент Володимир Зеленський.

США готові передати Україні ATACMS великої дальності, чекають лише рішення Конгресу, повідомляли 19 лютого журналісти NBC News із посиланням на свої джерела. Поки що рішення гальмується через те, що Конгрес не погодив подальше фінансування військової допомоги Києву.

У Білому домі заявили, що питання ATACMS для України обговорюється. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі нагадав, що доки Конгрес гальмує допомогу Києву, Росія отримує балістичні ракети від Ірану.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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