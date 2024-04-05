Україна зможе бити дронами по цілях на Уралі та в Заполяр'ї - джерело Bild

До кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-smozhet-bit-dronami-po-celyam-na-urale-i-v-zapolyare-istochnik-bild-10555616.html Посилання скопійоване

Україна готує нові удари дронами / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Bild

Найближчим часом в України з'являться можливості бити далекобійними дронами по цілях РФ на Уралі та в Заполяр'ї.

За інформацією BILD, уже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше.

Уточнюється, що нові українські дрони заповнять дефіцит ракет середньої і великої дальності.

відео дня

"Ракети залишилися в минулому. Дрони - це майбутнє", - заявило джерело видання, знайоме із ситуацією.

Уточнюється, що до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. Крім того, київське КБ "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км.

Як вважають аналітики видання, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовані близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленя, де базуються стратегічні бомбардувальники, що обстрілюють Україну.

Нагадується, що раніше ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі в Татарстані. Вони перебували за 1300 км від лінії фронту. Для одного з ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність становить 800 км.

Мабуть, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 "Летюча лисиця".

/ Bild

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по цілях у РФ

Раніше в РФ прогриміли вибухи: дрони атакували два військові аеродроми. Вибухи в Росії прогриміли в ніч на 5 квітня. Зокрема, у Ростовській області безпілотники атакували військовий аеродром. Також вибухи було чути в Енгельсі Саратовської області.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому підприємстві "Уралмаш". Відомо, що вогонь охопив площу в понад 800 квадратних метрів. Повідомлялося, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

Увечері 3 квітня в російському Ростові місцеві чули кілька вибухів. Вибухи в місті прогриміли під час сильної пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Пожежа спалахнула неподалік від зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляють, що там може перебувати зернозбиральна техніка і паливо.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред