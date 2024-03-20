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У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

Яна Ставська
20 березня 2024, 16:51
На аеродромі була розміщена стратегічна авіація росіян.
ту-95, ту, ту95
Щонайменше два Ту отримали пошкодження / Колаж Главреда: скріншот відео РДК, Схеми, structure.mil.ru

Станом на 19 березня на військовому аеродромі окупантів у Саратовській області "Енгельс-2" було 11 літаків ВКС РФ. Такі висновки зробили журналісти проєкту "Схеми", посилаючись на супутникові дані.

Зокрема 9 бомбардувальників - 6 Ту-95 (один з яких в неробочому стані) та 3 Ту-160.

На цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники. З нього, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні.

відео дня

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Російські публіки пишуть про "незначні" пошкодження щонайменше кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, посилаючись на "власні джерела". Наразі підтвердили їхні дані неможливо.

"Пошкодження не критичні, немає нічого серйозного. Літати будуть, просто не зараз", - відрізали пропагандистам у військових колах.

Водночас росіяни скаржаться, що внаслідок ударів дронами загинуло чотири працівники аеродрому; що це за фахівці - не уточнюється.

Вибухи в Енгельсі

ГУР в ніч на 20 березня атакувало дронами російське місто Енгельс, де розташовано аеродром. Вказується, що це була "планова робота ГУР Міноборони України". Результати атаки уточнюються.

Водночас у Росії рапортували про знищення 5 дронів над Саратовською і Бєлгородською областями.

В Енгельсі розташована військово-повітряна база Військово-повітряних сил Росії - "Енгельс-2". Відстань від цього аеродрому до найближчої території, підконтрольної Україні, становить близько 700 кілометрів.

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війна в Україні Ту-95 війна Росії та України
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