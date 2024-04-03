УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

Руслана Заклінська
3 квітня 2024, 20:35оновлено 3 квітня, 22:05
В Ростові палає склад із пальним на території зернового терміналу.
У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу
У російському Ростові горить склад з пальним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ввечері, 3 квітня, у російському Ростові місцеві чули кілька вибухів. Вибухи у місті пролунали під час сильної пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Пожежа, за інформацією каналу, спалахнула неподалік від зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляють, що там може перебувати зернозбиральна техніка й паливо.

Густий дим від пожежі видно у різних районах міста. За даними МНС Росії, площа загоряння становить 1 тис. кв. м.

відео дня

За даними російських пропагандистів, рятувальники локалізували пожежу. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

У МНС країни-агресорки зазначили, що на момент пожежі в ангарі перебували два автомобілі. Один - легковий, а інший - грузовий. Крім цього, там знаходились ємкості з паливом.

Вибухи в Росії - останні операції СБУ та ГУР

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 2 квітня, у Севастополі пролунали два вибухи, після чого район залишився без світла. Проблеми в електромережі спричинила операція Головного управління розвідки Міноборони України. Представники української розвідки підірвали електропідстанцію.

Також 2 квітня СБУ і ГУР атакували дроном нафтопереробний завод у Татарстані. Український далекобійний дрон влучив у установку первинної переробки нафти, спричинивши пожежу. Потужність цієї установки становила 8 млн тонн нафти, що складало 2,6% від загальної річної переробки РФ.

Як повідомляв Главред, 1 квітня у російському Єкатеринбурзі пролунали вибухи. Згодом на військовому заводі "Уралмаш" сталася масштабна пожежа, площею понад 800 квадратних метрів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Ростов Ростовська область Ростов-на-Дону пожежа
Реклама

Головне за день

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

20:35 Світ
"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

19:59 Україна
2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

19:41 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Уже в Путіна на підписі: у Філіпа Кіркорова почалися серйозні проблеми 8181

Уже в Путіна на підписі: у Філіпа Кіркорова почалися серйозні проблеми

Чому в американських домівках немає пральних машин 6672

Чому в американських домівках немає пральних машин

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому 6168

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною 4747

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною

Останні новини

22:20

Як правильно обрізати кущі малини навесні: поради, які станут у нагоді

22:19

Стефанчук пояснив, коли Рада голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію

21:52

"Не має бути переможців і переможених": Китай зробив скандальну заяву про війну

21:41

Арсен Мірзоян різко "закусився" з хейтерами щодо "розваг" на концертах під час війни

21:37

Кремль радіє заявам Порошенка щодо проведення виборів – Гладких

Росія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал РоманенкоРосія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал Романенко
21:25

Який хліб не можна їсти 4 квітня, щоб не було безгрошів'я: прикмети

21:02

Король Чарльз III виставив королеву Каміллу перед підданими в незвичному світлі

20:43

Як пробити дуже сильне засмічення в трубі: що робити, щоб вирішити проблему

20:35

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

Реклама
20:34

Як прибрати нагар зі сковороди зовні: легкий і робочий спосібВідео

19:59

"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

19:41

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

19:10

Удар по виробництву "Шахедів", як кавова чашка холодної води у спекотний деньПогляд

18:57

Кусай лікті, Мурате: ексдружина Налчаджиоглу засвітилася в "бікіні помсти"

18:53

"Війна нікого не омине": військовий емоційно висловився про мобілізацію з 25 років

18:46

Що не можна садити з капустою: прості, але дуже потрібні поради для дачниківВідео

18:43

Податок на авто: хто з українців зобов'язаний його сплачувати і коли

18:39

"Посилена оборона міста": Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків"

18:19

Різко змінили ціни на основний елемент борщового набору: що сталося

17:40

Кулеба зробив гучну заяву щодо Patriot для України

Реклама
17:32

"Знайшли з синцями на голові та наркотиками": у путініста Тіматі траур

17:24

Жорстокі бої під Мар'їнкою: відкрито збір на дрони для 206-го батальйону військ ТРО

17:15

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

16:48

Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

16:46

Дзеркальна дата 04.04.2024: що не можна робити і як загадати бажання

16:39

Населені пункти "стерті вщент": офіцер розкрив тактику РФ на "гарячому" напрямку

16:32

"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

16:13

Навіщо в церкві дзвонять дзвони: їх використовують у 3 випадках

16:10

Навіть на повідомлення не відповідає: Вікторія Смеюха з "НЕАНГЕЛІВ" народила первістка

15:57

Лілія Ребрик змінила імідж після народження третьої дитиниВідео

15:57

Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу ударів по російським НПЗ

15:53

Обсяг 188 млн євро: Фінляндія дасть новий пакет військової допомоги Україні

15:51

Важливий, але забутий: для чого потрібен "таємний" люк у пральній машиніВідео

15:48

Астаф'єва набрала 10 кілограмів і показала, що робить із ними

15:36

Що буде, якщо вас укусив кліщ: яка небезпека для життя

15:29

Хто з українців може завчасно піти на пенсію: поради чиновників

15:17

РФ готує нову хвилю мобілізації: Зеленський назвав дату і розкрив наміри Кремля

15:06

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

14:45

В НАТО анонсували новий формат допомоги Україні: що він передбачає

14:36

Відома світська журналістка назвала "найзашкварнішу" українську зірку

Реклама
14:17

"Провалий в Москве": з'явилася смішна пародія на скандальне інтерв'ю Повалій у РФ

14:05

Путін хоче насолити Заходу: Віталій Кулик – про легалізацію "Талібану" РосієюЕксклюзив

13:55

"Багато штурмових груп": українські військові розкрили важку ситуацію під Херсоном

13:54

Вона все знає: Ксенія Собчак поспілкувалася з Максимом Галкіним - деталі

13:42

Там "справжнє пекло": війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ

12:47

"Завантажено 50 ракет": Гуменюк попередила про масований обстріл "Калібрами"

12:46

Молода дружина старого Петросяна перейшла на мат і послала росіян

12:45

Чому в американських домівках немає пральних машин

12:39

Мокрий сніг і +6 градусів вдень: синоптик назвала дату серйозного похолодання

12:38

"Загроза ракетних та бомбових ударів": у ЗСУ попередили про атаку з боку Білорусі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти