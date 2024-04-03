У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

Ввечері, 3 квітня, у російському Ростові місцеві чули кілька вибухів. Вибухи у місті пролунали під час сильної пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа, за інформацією каналу, спалахнула неподалік від зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляють, що там може перебувати зернозбиральна техніка й паливо.
Густий дим від пожежі видно у різних районах міста. За даними МНС Росії, площа загоряння становить 1 тис. кв. м.
За даними російських пропагандистів, рятувальники локалізували пожежу. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
У МНС країни-агресорки зазначили, що на момент пожежі в ангарі перебували два автомобілі. Один - легковий, а інший - грузовий. Крім цього, там знаходились ємкості з паливом.
Вибухи в Росії - останні операції СБУ та ГУР
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 2 квітня, у Севастополі пролунали два вибухи, після чого район залишився без світла. Проблеми в електромережі спричинила операція Головного управління розвідки Міноборони України. Представники української розвідки підірвали електропідстанцію.
Також 2 квітня СБУ і ГУР атакували дроном нафтопереробний завод у Татарстані. Український далекобійний дрон влучив у установку первинної переробки нафти, спричинивши пожежу. Потужність цієї установки становила 8 млн тонн нафти, що складало 2,6% від загальної річної переробки РФ.
Як повідомляв Главред, 1 квітня у російському Єкатеринбурзі пролунали вибухи. Згодом на військовому заводі "Уралмаш" сталася масштабна пожежа, площею понад 800 квадратних метрів.
Читайте також:
- Під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ: спалахнула потужна пожежа - ЗМІ
- Дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області: спалахнули пожежі
- Вибух, а потім пожежа: у РФ горить НПЗ у Самарській області - росЗМІ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред