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Нічні вибухи у Севастополі: ГУР підірвало електропідстанцію – ЗМІ

Альона Вороніна
2 квітня 2024, 10:45
В окупованому місті пролунало два вибухи, після чого у районі зникло світло.
Крым, Севастополь, взрыв
ГУР підірвало електропідстанцію у Севастополі/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

В окупованому Севастополі у ніч на вівторок, 2 квітня, пролунали вибухи. За словами очевидців, було чути два вибухи, після чого у районі зникло світло. Про це повідомлялося у Telegram-каналі Севастополь INFO.

Пізніше місцеві пабліки повідомили про проблеми на підстанції.

У виданні "Українська правда" із посиланням на слова джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, що вибухи в тимчасово окупованому Севастополі були пов’язані з операцією, яку проводило ГУР МОУ.

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Зазначається, що представники української розвідки підірвали електропідстанцію.

"Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу", – розповіло джерело у коментарі "УП".

При цьому окупаційна влада на тимчасово окупованому півострові нічого не повідомляла про ці події.

Знищення кораблів РФ – останні новини

24 березня повідомлялося, що Сили оборони влучно вразили два великі російські кораблі в Севастополі. Сили оборони України вразили російські великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту.

Після цього у ГУР розповіли подробиці удару по російському кораблю "Ямал". Як повідомила пресслужба ГУР, 23 березня 2024 року в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи – під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ.

Також у ВМС повідомили, що ЗСУ могли вразити розвідувальний корабель окупантів "Іван Хурс". Із 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити південне узбережжя України, в строю залишаються лише три.

БДК "Ямал" - що про нього відомо

"Ямал" (БДК 67) - великий десантний корабель проекту 775, перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Корабель побудований у польському Гданську 1987 року, увійшов до складу радянського флоту 1988 року. Спочатку мав найменування "БДК-67", з 3 січня 2002 року має назву "Ямал" у зв'язку з тим, що в червні 2001 року над кораблем взяла шефство адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації.

Входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту РФ, військова частина 72136, передає Вікіпедія.

У 2013-2015 роках перебував у середземноморському з'єднанні ВМФ РФ.

БДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті, повідомили в ГУР Міноборони України.

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