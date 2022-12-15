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Україна отримає ЗРК "Patriot": експерт розповів, де стоятимуть перші системи

15 грудня 2022, 13:17
Необхідних комплексів ЗРК "Patriot" для захисту всієї України у нас не буде, пояснив експерт.
ЗРК Patriot
Експерт розповів, де стоятимуть перші системи / скріншот YouTube

Для того, щоб захистити Україну, необхідні десятки або і сотні ЗРК "Patriot". Перші системи, які нам передадуть партнери, захищатимуть найважливіші об'єкти.

В інтерв'ю Главреду головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков зазначив, що необхідних комплексів для захисту всієї України у нас не буде.

"І тому можна зробити припущення, що ними буде охоронятися якийсь об'єкт, який саме захисту ППО і ПРО потребує. Тому, що "Patriot" можуть знищувати не тільки балістичні, а й крилаті ракети, літаки. Наприклад, для протидії балістичним ракетам використовується ракета MSE, яка має кінетичний перехоплювач. І це - її особливість, тому що вона знищує балістичні ракети на дальності до 60 км", - зазначив експерт.

Катков пояснив, що PAC-2 MSE може знищувати літаки на дистанції до 160 км в залежності від висоти польоту самого літака.

"Особливість "Patriot" в тому, що це дійсно комплекс протиракетної оборони, який також може знищувати і літаки на дальностях в два з половиною рази більше, ніж зараз можуть збивати ЗСУ", - підсумував експерт.

Передача Україні ППО Patriot

14 грудня ЗМІ повідомили, що США завершують підготовку з Відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Про передачу Patriot може бути оголошено вже на цьому тижні, сказали два американських чиновники.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗРК Patriot
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