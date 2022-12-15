На думку експерта Олега Каткова, система ППО Patriot в принципі призначена для полювання за більш серйозними цілями, ніж іранські дрони "Шахед".

Військовий експерт пояснив, чи зможе система Patriot "пачками " збивати іранські дрони / скріншот з відео, Вікіпедія

Американська система ППО Patriot легко здатна збивати іранські дрони моделі "Шахед", але вона в принципі призначена для знищення балістичних ракет. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Дуже просте пояснення - якщо комплекс може збивати балістичну ракету, для чого використовується балістичний перехоплювач, який просто врізається в неї на великій швидкості, то якийсь "Шахед", який можна збити з кулемета, він точно може. Питання в тому, що Patriot точно не призначений для того, щоб палити їм по "Шахедам", тому що собівартість дрона 20-50 тисяч доларів, а ракети MSE − 3 млн доларів. Є певні засоби, які призначені для відбиття значно більш небезпечної загрози, яку неможливо знищити іншими засобами. І балістична ракета - це дорогий ресурс для противника, якого у нього небагато, і його знищити іншими засобами не можна. Тому що балістичну ракету, на відміну від "Шахеда", зенітним кулеметом не знищити. А це означає, що Patriot не будуть стояти в полі - вони будуть покривати інші системи, які будуть пов'язані в єдиний інформаційний простір і працювати разом", − підсумував він.

Передача Україні ППО Patriot

Раніше міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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