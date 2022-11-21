Польща планує перекинути нові системи ППО Patriot на кордони з Україною

ЗРК Patriot / Defense.gov/John Hamilton

У Польщі, біля кордону з Україною, планують розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак. При цьому він позитивно відгукнувся про відповідну пропозицію, що надійшла від німецької сторони, передає RMF24.

За його словами, він вже обговорив зі своїм німецьким колегою питання розміщення поблизу кордону з Україною ЗРК Patriot.

"Я із задоволенням привітав пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную розмістити систему поблизу кордону з Україною", — підкреслив глава оборонного відомства Польщі.

Посилення ППО Польщі

Як відомо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору.

Зокрема, запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

Patriot (військовий Індекс-MIM-104) - американський зенітний ракетний комплекс, що складається на озброєнні армії США та армій країн-союзниць.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

ППО для України

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогодні вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", — зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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