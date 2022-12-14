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У Білому домі зробили дивну заяву про постачання ППО Patriot Україні

14 грудня 2022, 20:21
США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевага віддана системам ППО.
Patriot
Patriot / Defense.gov/John Hamilton

У Білому домі заявили, що поки немає можливості підтвердити плани США щодо передачі систем ППО Patriot у наступний пакет військової допомоги Україні.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що поки Patriot не передавали Україні, інформує Rai News.

"Я не можу підтвердити повідомлення преси про постачання Patriot в Україну. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили і відправимо до Києва", - заявив Кірбі, відповідаючи на питання про включення систем ППО в новий пакет військової допомоги.

Він також зазначив, що США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевага віддана системам ППО. Але великих деталей Кірбі не розкрив.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні ППО Patriot

14 грудня ЗМІ повідомили, що США завершують підготовку з відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Про передачу Patriot може бути оголошено вже на цьому тижні, сказали два американських чиновника.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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війна в Україні новини США Кирби війна Росії та України ЗРК Patriot
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