Західні партнери зробили перший крок до закриття українського неба - Світан

Коли в Україні буде хоча б одна батарея Patriot, можна буде говорити про закриття українського неба, вважає експерт.

ППО Патріот, Роман Світан / скріншот YouTube

Західні партнери готові надати Україні системи ППО і ПРО Patriot. Це говорить про те, що над нашою країною починають закривати небо.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24 каналу зазначив, що Patriot – це не тільки система, а й знакова дія, що несе за собою ще й супутні системи.

Коли в Україні буде хоча б одна батарея Patriot, можна буде говорити про закриття українського неба. Крім того, закриття неба з боку Пентагону і НАТО, адже Patriot у зв'язку з іншими системами ППО і про.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Певна мережа військових супутників, що відстежують точки пуску балістичних ракет, обчислює траєкторію руху балістичної ракети, передає дані на систему управління самої системи ППО, далі вже виводить ракету в точку зустрічі. Це певна кількість інформації, що проходить по різних каналах. Це перший крок до закриття українського неба, це знакова подія", - заявив Світан.

Передача Україні ППО Patriot

14 грудня ЗМІ повідомили, що США завершують підготовку з Відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Про передачу Patriot може бути оголошено вже на цьому тижні, сказали два американських чиновники.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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