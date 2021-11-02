Україна повністю забезпечена киснем - МОЗ

Кисню в лікарнях вже вистачить / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про гучну ситуацію з киснем для хворих на коронавірус. Влада запевнила, що кисню цілком достатньо.

За словами заступника голови МОЗ Олександра Комариди, 1 листопада два найбільших виробники кисню в країні відновили роботу, яка була призупинена з середини жовтня.

У зв'язку зі сформованою ситуацією катастрофічної нестачі кисню, МОЗ звернувся до них для надання резервних запасів і таким чином перекрив потреби в кисні.

читайте такожУ МОЗ розповіли, коли чекати спаду пандемії коронавірусу"Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19",-сказав Комаріда.

Також він зазначив, що тепер хворий в 5-6 разів більше потребує кисню, ніж це було в попередню хвилю.

Нагадаємо, серед одеситів, хворих на COVID-19, є проблема і з киснем, люди вже шикуються в черги за концентраторами.

"Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри і відразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі", - розповідають волонтери.