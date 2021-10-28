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"Без кисню Ваша мама помре через дві години": у Мережі розповіли про кризу з киснем у лікарні

28 жовтня 2021, 13:24

За словами мешканки Краматорська Вікторія Бойко, в місті лікарні переповнені. І тому її матір у важкому стані відвезли до лікарні в Торецьк.

кисень
У мережі розповіла про кризу з киснем у лікарні / Reuters

У лікарнях Донецької області не вистачає балонів з киснем для людей, які хворі коронавірусом, і тому їх родичам доводиться шукати його самостійно. Про це повідомила мешканка Краматорська Вікторія Бойко на своїй сторінці Facebook.

Жінка кажуть, що її матір із зараженням коронавірусом доправили до лікарні Торецька, бо в Краматорську не було вільних ліжок.

"Визначили її в реанімацію у важкому стані. Мати потребує цілодобової подачі кисню безпосередньо балонного (кисневий концентратор навіть найбільшої потужності не підходить). І тут в понеділок (25.10.21) вранці повідомляють, що в лікарні закінчився кисень і можливо буде тільки після обіду і то не точно. Мама без кисню довго не протягне, терміново потрібно знайти балон з киснем", — написала жінка.

Мешканка розповіла, що її родині вдалося знайти і придбати кисневий балон самостійно.

"Але, виявилося, все тільки починається. У вівторок (27.10.21) о 3.45 ночі тривожний дзвінок з лікарні: "Знову закінчився кисень. Без нього ваша мама протримається максимум дві години"", - написала Бойко.

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За словами жінки, потім її родині вдалося знайти ще п'ять балонів з киснем і зараз вони "тримають руку на пульсі".

читайте також"Вистачить на кілька годин": в областях України заявили про критичну ситуацію з киснем

Нагадаємо, раніше в Одеському районі Слобідка в лікарні не вистачає кисню для хворих коронавірусом COVID-19.

За даними журналістів, пацієнтів екстрено перевели з однієї клініки в іншу (з відділення обласного центру соціально значущих хвороб, який розташований на вулиці імені Міхновського, в інший стаціонар ‒ на вулицю імені Ядова).

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