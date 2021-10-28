Катастрофічна нестача кисню в лікарнях: у Верховній Раді підозрюють диверсію

Кисню не вистачає хворим на коронавірус / УНІАН

Причиною браку кисню в українських лікарнях може бути диверсія. Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

Силові структури вже вивчають питання, чому два заводи з виробництва кисню зупинилися на профілактику, заявиви Радуцький в ефірі телеканалу"Україна 24".

"Сьогодні вже СБУ і силові структури почали займатися цим питанням, тому що є підозри, що це може бути також диверсія, тому що чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання уряду перенести технічну профілактику там відповіли, що це неможливо", - зазначив нардеп.

читайте також"Хворі в коридорі, всім потрібен кисень": у Мелітополі швидкі привозять з лікарні хворих кожні 10 хвилинРадуцький зробив уточнення, що обидва заводи приватні. Додав, що вже з другого листопада виробництво кисню буде відновлено. За словами Радуцького, в жодній області ще не було такої ситуації, щоб кисню не було зовсім.

Брак кисню: як йдуть справи в лікарнях України

Як розповіла мешканка Краматорська Вікторія Бойко, у лікарнях Донецької області не вистачає балонів з киснем для людей, які хворі коронавірусом, і тому їх родичам доводиться шукати його самостійно

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Жінка каже, що її матір із зараженням коронавірусом доправили до лікарні Торецька, бо в Краматорську не було вільних ліжок.

Схожа ситуація і в Одеському районі Слобідка. Там пацієнтів екстрено перевозять з однієї клініки в іншу. За словами завідуючої інфекційного відділення обласного центру зазначила, що кисень витрачається вкрай швидко через велику кількість хворих. В середньому за день витрачаються по дві тонни кисню.

У лікарнях Житомира, в які госпіталізують пацієнтів з коронавірусною хворобою, ситуація із забезпеченням кисню вкрай напружена.

Як повідомила заступник мера міста Марія Місюрова, в медичних установах виникли проблеми з постачанням кисню.