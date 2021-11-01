Кисню в лікарнях вистачає, але купувати його стало складніше - лікар-інфекціоніст

Кисневих точок все одно недостатньо, тому підключають оксимат / Фото ua.depositphotos.com

Лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк розповів, наскільки критична ситуація з киснем у лікарнях.

За його словами, жодна з кисневих точок не стоїть без діла - вони працюють на повну. При цьому є пацієнти, які потребують зволоженого кисню із системи центрального кисню.

"Звичайно, кисневих точок все одно недостатньо і ми підключаємо оксимат - кисневий концентратор, і щойно ми переводимо людину на концентратор, на її місце вже є інша людина", - розповів Ричняк в інтерв'ю Главреду.

Інфекціоніст додав, що кисню поки що вистачає.

"Щодня до нас приїжджають автомобілі з киснем і заправляють. Наскільки мені відомо, кисневий завод зараз працює на межі можливостей і кисень їде по всій Львівській області та в довколишні обласні центри", - розповів Річняк.

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Він додав, що зараз лікарням складніше купувати кисень, тому що через зміну фінансування Національної служби здоров'я України він оплачується із загальних коштів.

"А оскільки лікарня купує більше кисню і, відповідно, витрачає на нього більше грошей, то залишається менше коштів на зарплати персоналу та інші послуги. Але іншого виходу поки немає", - резюмував лікар.

Повне інтерв'ю з лікарем-інфекціоністом зі Львова Михайлом Річняком читайте тут.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 1 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 936 жителів країни. Було госпіталізовано 3 828 осіб; летальних випадків - 298; одужали - 5 885 осіб.

У суботу, 30 жовтня, кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.

29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до кількості госпіталізованих.