УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кисню в лікарнях вистачає, але купувати його стало складніше - лікар-інфекціоніст

1 листопада 2021, 10:29

Кисневий завод зараз працює на межі можливостей, розповів Михайло Річняк.

ШВЛ
Кисневих точок все одно недостатньо, тому підключають оксимат / Фото ua.depositphotos.com

Лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк розповів, наскільки критична ситуація з киснем у лікарнях.

За його словами, жодна з кисневих точок не стоїть без діла - вони працюють на повну. При цьому є пацієнти, які потребують зволоженого кисню із системи центрального кисню.

"Звичайно, кисневих точок все одно недостатньо і ми підключаємо оксимат - кисневий концентратор, і щойно ми переводимо людину на концентратор, на її місце вже є інша людина", - розповів Ричняк в інтерв'ю Главреду.

Інфекціоніст додав, що кисню поки що вистачає.

"Щодня до нас приїжджають автомобілі з киснем і заправляють. Наскільки мені відомо, кисневий завод зараз працює на межі можливостей і кисень їде по всій Львівській області та в довколишні обласні центри", - розповів Річняк.

Реклама

Він додав, що зараз лікарням складніше купувати кисень, тому що через зміну фінансування Національної служби здоров'я України він оплачується із загальних коштів.

"А оскільки лікарня купує більше кисню і, відповідно, витрачає на нього більше грошей, то залишається менше коштів на зарплати персоналу та інші послуги. Але іншого виходу поки немає", - резюмував лікар.

Повне інтерв'ю з лікарем-інфекціоністом зі Львова Михайлом Річняком читайте тут.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 1 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 936 жителів країни. Було госпіталізовано 3 828 осіб; летальних випадків - 298; одужали - 5 885 осіб.

У суботу, 30 жовтня, кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.

29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до кількості госпіталізованих.

viber
коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини
Зараз ви переглядаєте новину «Кисню в лікарнях вистачає, але купувати його стало складніше - лікар-інфекціоніст». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везінняФінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Небезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19Небезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19 Ще один ліберальний огірок проквасився остаточноЩе один ліберальний огірок проквасився остаточно Кому не можна вакцинуватися від COVID-19: Комаровський назвав протипоказанняКому не можна вакцинуватися від COVID-19: Комаровський назвав протипоказання Удар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФУдар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФ
11:40

Без матері залишилося 11 дітей: коронавірус забрав життя вагітної жінки у Хмельницькому

11:40

Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко

11:33

У Мінцифри пояснили, як правильно згенерувати ковід-сертифікати в "Дія" Відео

11:31

У Києві попередили про тритижневий жорсткий локдаун Відео

11:29

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

Реклама
11:29

Зірка Доктора Хауса здійснив камінг-аут і планує весілля з обранцем

11:28

Любовний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: багатий шанувальник або обман другої половинки

11:15

Ударні безпілотники Bayraktar робитимуть в Україні - посол

11:11

У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу

10:57

У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: на яких вулицях не можна більше 50 Відео

10:48

Олексій Резніков подав у відставку

10:44

Місячний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: приємний збіг обставин або удача у всіх починаннях Відео

10:42

"Почалося пекло": бійці ЗСУ розповіли, як зайшли в Старомар'ївку в "сірій зоні" Відео

10:29

Кисню в лікарнях вистачає, але купувати його стало складніше - лікар-інфекціоніст Відео

10:20

У страшній аварії під Кропивницьким загинули троє дітей: поверталися зі змагань

10:15

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

10:12

Скільки українці заплатять за світло в листопаді в опалювальний сезон - відповідь чиновників

10:04

Локдаун у Києві: Кличко попередив про рейди в транспорті та ТРЦ Відео

09:45

Каталися по підлозі й тягали за волосся: у Києві люди побилися в черзі на щеплення від COVID-19 Відео

09:39

Ціни на популярні овочі злетіли в Україні: виробники притримують до зими

Реклама
09:23

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Відео

09:06

У транспорт - за COVID-сертифікатами: як Київ перейшов у "червону зону" карантину Відео

09:03

Гороскоп на 1 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому або кардинальні зміни Відео

09:02

"Боюся, що не покличе на побачення": Зарицька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зірками Відео

08:55

Чому вакцинація рятує життя: лікар навів немислиму статистику з власного досвіду

08:51

Як згенерувати Covid-сертифікат в додатку "Дія " і на порталі

08:45

Пропаганда проти вакцинації програє епідемії реальних смертей Погляд

08:44

COVID-хворих кидають напризволяще: лікар з Києва розкрила сумну картину Відео

08:43

Що змінюється з 1 листопада: нові ПДР і червона зона в Києві

08:22

Коронавірус в Україні 1 листопада: за добу кількість виявлених хворих знизилася до 14 тисяч Відео

08:03

MELOVIN нецензурно висловився в прямому ефірі "Танців з зірками" та пристрасно поцілував партнерку

07:49

Комаровський назвав головну помилку при лікуванні COVID-19 і дав важливу пораду Відео

07:33

Київ став "червоним": які обмеження діють з 1 листопада і кого торкнуться Відео

06:43

Листопад почнеться дощем, а закінчиться снігом: синоптик уточнив погоду в Україні на місяць Відео

06:28

Україна скоро може перетворитися на бразильські фавели Погляд

06:01

Наймодніші сумки зима 2022, в яких крізь холод і сніг можна гордо нести все своє життя Фото Відео

05:24

Заморозить і завалить снігом: українцям дали несподіваний прогноз до Нового року Відео

05:18

Данило Мокрик: У Киви конфіскують "жомовий" мільйон

05:02

День всіх святих 2021: традиції і заборони дня

04:22

Найсмачніший шоколадний кекс: рецепт за 5 хвилин Відео

Реклама
03:51

Відкрито новий вид предка людини

03:02

День ворожіння на кавовій гущі: топ-3 способи як її можна використовувати

02:41

"Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу

02:14

Розкрита страшна причина облисіння

01:55

Розпочніть свій день з користю: 5 корисних напоїв для сніданку

01:16

Новий Майдан чи капкан Кремля: астролог сказав, чи утримає Зеленський владу Відео

00:51

Прикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в біду Відео

31 жовтня, неділя
23:51

В їх силу вірять багатії: названо речі, які повинні бути в кожному будинку Відео

23:15

На Україну налетить різке похолодання і прийде небезпечна погода Відео

22:56

У Росії заявили про готовність провести зустріч у нормандському форматі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти