"Не доживе до ранку – скінчився кисень": українка щодня рятує хвору на коронавірус матір

Жінка показала, що відбувається в лікарні / скріншот з відео

У Краматорську Донецької області жінці довелося шукати кисень, щоб врятувати свою матір. Газу, який так необхідний при тяжкому перебігу коронавірусу, в лікарні закінчувався.

Родині довелося самостійно доставляти балон з киснем в лікарню, пише "ТСН".

"Ваша мама не доживе до ранку - у нас скінчився кисень"

Вікторія розповіла, що їй подзвонили з лікарні Торецька, куди її маму госпіталізували з коронавірусом. Розгублені родичі по всьому Донбасі почали шукати балони. Купили один порожній, заправили у нелегалів, але його вистачає хворій мамі тільки на 4 години.

"Зателефонувала медсестра і сказала, що знову немає кисню і мамі залишилося 2 години", — розповіла жінка.

Приватники "накручують" ціни на кисень

Перебої з киснем позначилися на стан хворої - їй стало гірше. Вона перебуває в реанімації. Сім'я змогла взяти в оренду 6 балонів під заставу в 15 тисяч гривень. Кисень на добу обходиться у 2 тисячі гривень. Приватники зорієнтувалися і заправка одного балона щодня дорожчає на 50 гривень.

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Балони з киснем стоять прямо в коридорах / скріншот з відео

Чоловік Вікторії самостійно доставляє балони в стаціонар, де вони стоять прямо в коридорі. А чоловік просто чергує під закладом, щоб встигати їх дозаправляти.

Якщо вони не встигнуть, їх мама задихнеться. І в такій ситуації всі хворі Торецької лікарні Донецької області.

Брак кисню: що відбувається в українських лікарнях

Варто зазначити, що перебої з киснем – по всій країні. У той же час хворі з "Дельтою" його потребують в рази більше. Кисень - це головні ліки для "ковідних" хворих.

В Одеському районі Слобідка пацієнтів екстрено перевозять з однієї клініки в іншу. За словами завідуючої інфекційного відділення обласного центру зазначила, що кисень витрачається вкрай швидко через велику кількість хворих. В середньому за день витрачаються по дві тонни кисню.

У лікарнях Житомира, в які госпіталізують пацієнтів з коронавірусною хворобою, ситуація із забезпеченням кисню вкрай напружена. Як повідомила заступник мера міста Марія Місюрова, в медичних установах виникли проблеми з постачанням кисню.