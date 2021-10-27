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"Гостро не вистачає кисню": в Одесі в COVID-центрі почалася серйозна криза

27 жовтня 2021, 09:09

За словами завідуючої інфекційного відділення, кисень витрачається вкрай швидко (в день мінімум по дві тонни) через велику кількість хворих.

Кисень, лікарня
Кисень, лікарня / УНІАН

В Одеському районі Слобідка в лікарні не вистачає кисню для хворих коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє портал Думський.

За даними журналістів, пацієнтів екстрено перевозять з однієї клініки в іншу. Відзначається, що прямо зараз медики перевозять пацієнтів з відділення обласного центру соціально значущих хвороб, який розташований на вулиці імені Міхновського, в інший стаціонар ‒ на вулицю імені Ядова.

Причина екстреної евакуації-гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядова є кріоциліндр на 14 тонн кисню, а на Міхновського кисню немає зовсім.

Повідомляється, що в цілому медики мають намір перевезти в лікарню на Ядова 43 пацієнта з коронавірусом. Стан хворих-від легкого до вкрай важкого. Перенаправлення пацієнтів здійснюється бригадами швидкої допомоги.

За словами завідуючої інфекційного відділення обласного центру зазначила, що кисень витрачається вкрай швидко через велику кількість хворих. В середньому за день витрачаються по дві тонни кисню.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Житомир в лікарнях, в які госпіталізують пацієнтів з коронавірусною хворобою, ситуація із забезпеченням кисню вкрай напружена.

Як повідомила заступник мера міста Марія Місюрова, в медичних установах виникли проблеми з постачанням кисню.

"Ситуація з киснем досить напружена. Поки кисню вистачає, але зараз 97% пацієнтів потребують кисневої підтримки", - сказала чиновниця.

viber
новини України COVID-19 коронавірус кисень
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