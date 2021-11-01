"У нас реально пекло": волонтер розповіла, що відбувається в лікарнях Одеси через коронавірус

Коронавірус в Україні / pixabay

В Одесі, яка знаходиться в "червоній" зоні карантину, не вистачає вільних місць у лікарнях для хворих на COVID-19.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook волонтер і засновник благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова, люди витрачають шалені гроші, щоб потрапити в стіни медустанови з надією на порятунок, але і це не допомагає, адже ліжка майже закінчилися.

"У нас реально пекло. Дзвінки шквалом вже. Місць майже немає - на все місто трохи більше 20, в ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть тільки середню тяжкість. Реанімаційні місця - катастрофа. Черги вже і в стаціонарах і вдома лежать реанімаційні", - пише волонтер.

За словами Катерини Ножевнікової, вранці родичі однієї пацієнтки знайшли вертоліт за 10 тис. доларів для того, щоб транспортувати хвору в інше місто, але місця в лікарні так і не знайшли.

Також серед одеситів, хворих на COVID-19, є проблема і з киснем, люди вже шикуються в черги за концентраторами.

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"Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри і відразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі", - каже волонтер.

За її словами, людям, які не хворі на ковід, але потребують інтенсивної терапії, потрапити в реанімацію також складно, адже відділення — заповнені.

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"У двох співробітників фонду близькі загриміли в реанімації (не "ковід") і ми їм насилу знайшли місце. "Ковід" зніс всю систему", - каже Катерина Ножевнікова.

Щоб врятуватися від смертельної хвороби, люди продають останнє, потрапляють в борги, але і це, на жаль, не завжди допомагає.

"Паралельно цьому, з ранку, шукаю місце для бабусі, яку дочка тягне вже три тижні. Вона вже все продала. Борги 50 тис. На останньому виклику у неї, спілкуюся з лікарем швидкої - пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Пробачте. Пояснюю дочці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поруч, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти", - розповідає волонтер.

Іноді родичі госпіталізованих навіть не знають, в яку лікарню потрапляють їхні рідні з COVID-19 і звертаються за допомогою до благодійниці.

"Шукаю пацієнта, якого госпіталізували 15.10 в район. Вчора надійшов запит від друзів. Родичі не знають, в якій з двох лікарень знайти близького. А грошей їхати немає. Допоможіть знайти. Я знайшла. Помер 20.10. Сьогодні 1.11. Як таке може бути? Моя голова відмовляється все це приймати", - каже волонтер.

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Хворі телефонують благодійникам з критичним рівнем кисню в крові і просять концентратори, замість того щоб оббивати пороги лікарень у пошуках вільних місць.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності на COVID-19 в країні в кінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.