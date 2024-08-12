Україна, схоже, знайшла інший підхід, як зупинити Росію: навіщо звільняти Курськ

Росія шукає сили, щоб вирівняти ситуацію в Курській області, але її ресурси вже виснажені.

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Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України, впевнений військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Під час чату на Главреді він зауважив, що бої в Курській області є контрударом по тилу ворога,на який той взагалі не чекав.

При цьому Росія не може зняти війська з Бєлгородської області, оскільки і там можливий удар противника, тобто ЗСУ. Тому, додав Мусієнко, ми ще не бачимо фіналу цієї операції - вона, за його словами, тільки починається і набирає обертів.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

"Тому перше завдання - допомогти нашій обороні на Сході. Будь-яка колона російської техніки, яка в Курській області була накрита HIMARS, будь-яка знищена там техніка, сили і засоби тепер не поїдуть воювати на Схід або Південь України, і це - втрати для ворога. А це знесилює противника", - сказав експерт.

Друге завдання - зменшити ресурси та спроможності Росії вести бойові дії.

Третє - деморалізація ворога, тому що в Росії такого не очікували і розуміють, що в них проблеми.

Четверте - підняття бойового духу українців і демонстрація західним партнерам наших можливостей, а це вже й політична частина.

"Тобто це забезпечення сильної позиції для нас за столом майбутніх переговорів. Змусити Путіна йти на поступки можна, тільки натиснувши силою. Саме це зараз і відбувається", - зазначив Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція в Курській області - головне

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресорки звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

На думку преси, метою проведення операції на території Курської області є дестабілізація ситуації в Росії, а не анексія її території. А питання захоплення Курської АЕС безпосередньо залежатиме від розвитку операції в Курську.

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