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Скинули прапор РФ: ЗСУ зачистили ще один населений пункт у Курській області

Олексій Тесля
12 серпня 2024, 16:45
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Українські військові опублікували відео зняття прапора РФ з однієї з адміністративних будівель у Дар'їному.
Дар'їно
Дар'їне в Курській області перейшло під контроль України / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Українські бійці розповіли про перехід ще одного населеного пункту в Курській області під контроль Збройних сил України.

Село Дар'їно в Суджанському районі Курської області взято під контроль українськими захисниками. Про це йдеться в повідомленні у Facebook 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ.

При цьому українські військові опублікували відео зняття прапора РФ з одного з адміністративних будинків у Дар'їному.

відео дня

"Дар'їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - ЗСУ зачистили Дар'їне в Курській області:

Скріншот
/ Скріншот

Додамо, що перехід Дар'їного під контроль ЗСУ підтвердив у своєму Telegram народний депутат Юрій Мисягін.

"Населений пункт Дар'їно, Курської області. Після зачистки бійцями 225 ОШБ перейшов на бік добра", - підкреслив Мисягін.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області. Українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь та північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від міста, неподалік від села Гір'ї, де пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція в Курській області змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити всю стратегію Росії із заморожування війни, розповів в інтерв'ю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.

Як повідомлялося раніше, заради захисту Курська РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту. Більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати в Курську область лише через кілька днів, кажуть аналітики.

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ЗСУ Юрій Мысягин війна Росії та України Операція в Курській області
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