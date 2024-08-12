Німеччина надала карт-бланш: ЗСУ можуть використовувати зброю 'на свій розсуд'

Міжнародне право дозволяє удари по території агресора для захисту власної країни, тому у ЗСУ немає обмежень на використання німецької зброї, заявив Арно Коллац.

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Німеччина дозволила ЗСУ вільно використовувати передане озброєння / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН, Бундесвер

ЗСУ мають право використовувати німецьке озброєння на власний розсуд, оскільки після передачі воно стає власністю України. Про це на брифінгу 12 серпня заявив речник Міноборони Німеччини Арно Коллац, пише Укрінформ.

Коллац підкреслив, що міжнародне право дозволяє ведення воєнних дій на території країни-агресора для захисту власної держави. Це означає, що немає спеціальних обмежень щодо використання зброї, наданої Німеччиною.

"Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей" - заявив він. відео дня

Коллац наголосив, що водночас Україна має дотримуватися міжнародного права. Він також уточнив, що використання далекобійної зброї є окремим політичним питанням, але в даному випадку про це не йдеться.

Дозвіл бити західною зброєю по РФ - що відомо

Певні країни відкрито підтримують право Києва на використання західної зброї для ударів по цілях у глибині РФ. Водночас, інші держави, зокрема Сполучені Штати, накладають обмеження на вибір цілей для Збройних сил України. Вони дозволяють використовувати американську зброю лише на українській території та по цілях російських поблизу кордону.

Президент Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через заборону ЗСУ вільно використовувати надану зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ. Водночас Зеленський підкреслив, що він "дуже наполегливо працює", аби переконати союзників.

Раніше повідомлялося, що Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни".

Проте новий британський уряд змінив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow ЗС України. Заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард підкреслив, що надане обладнання, зокрема Storm Shadow, призначене для захисту України, і рішення про їх використання має приймати сама Україна.

Крім цього, про зрушення щодо ударів вглиб РФ заявив конгресмен-демократ Джиммі Панетта. За його словами, США можуть змінити свою позицію щодо ударів ЗСУ по російській території в залежності від ситуації на фронті.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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