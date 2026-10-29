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РФ розбомбила п’ятиповерхівку в Ізюмі: є постраждалі, під завалами шукають людей

Руслана Заклінська
29 жовтня 2026, 16:33оновлено 29 жовтня, 18:07
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Росія завдала удару трьома КАБами по Ізюму на Харківщині.
РФ розбомбила п’ятиповерхівку в Ізюмі: є постраждалі, під завалами шукають людей
Росія вдарила трьома КАБами по Ізюму / Колаж: Главред, фото: Ізюмська МВА, Міноборони РФ

Що відомо:

  • Росія атакувала Ізюм трьома керованими авіабомбами
  • Частково зруйновано п’ятиповерховий будинок
  • Відомо про 12 постраждалих

Російські окупанти завдали авіаудару по Ізюму Харківської області трьома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки зруйновано частину п’ятиповерхового будинку, відомо про 12 постраждалих. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 14:07 російські війська завдали авіаудару по Ізюму. Одна з керованих авіабомб влучила в п’ятиповерховий житловий будинок.

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"Влучання зафіксовано в 5-ти поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи", - розповів Синєгубов.

РФ розбомбила п’ятиповерхівку в Ізюмі: є постраждалі, під завалами шукають людей
КАБ / Інфографіка: Главред

Пізніше в Ізюмській міській військовій адміністрації уточнили, що окупанти атакували місто трьома КАБами. У районі Нижнього міста також пошкоджено адміністративну будівлю, господарські споруди та понад 20 приватних житлових будинків.

Станом на 16:25, внаслідок російського удару постраждали 10 людей. Сімох із них госпіталізували з вибуховими пораненнями, решті надають необхідну медичну допомогу.

"В Ізюмі рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхової будівлі одну постраждалу людину. Медики надають необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

Також голова ОВА додав, що за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 4 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлено 17:05: Рятувальники деблокували з-під завалів потрощеної будівлі в Ізюмі ще одну постраждалу людину. Надається вся необхідна допомога. Наразі кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Триває пошуково-рятувальна операція.

Оновлено 18:06: Кількість постраждалих внаслідок удару ворожими КАБ в Ізюмі зросла до 13.

Як БПЛА стають небезпечнішими - пояснення "Флеша"

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російські реактивні безпілотники "Герань-5" під час маневрування здатні розганятися до 1000 км/год. Крім того, Росія модернізує ударні дрони та оснащує окремі модифікації штучним інтелектом, який дає змогу самостійно знаходити й атакувати цілі.

"Ми фіксували випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розганялась до 1000 кілометрів на годину", - повідомив Бескрестнов.

За його словами, ШІ вже використовують у дронах "Молнія", V2U, "Ланцет" і деяких модифікаціях "Гераней". Вони можуть розпізнавати транспорт, залізничні колії та логістичні об’єкти, працювати без GPS і зв’язку з оператором.

"Можна запустити тисячу безпілотників, і далі вони автономно шукатимуть цілі та атакуватимуть їх. Це справді жахливе майбутнє", - попередив "Флеш".

Удари РФ по україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Київська міська державна адміністрація повідомила про тимчасові обмеження руху у звʼязку з нічним ракетним обстрілом столиці. У міській адміністрації підтвердили пошкодження Південного мосту та порушення інфраструктури метрополітену.

Начальник обласної адміністрації Олександр Коваль заявив про удар по цивільному підприємству в Рівненській області. Він уточнив, що один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Сарненщині. Пожежу на місці події рятувальникам вдалося локалізувати.

Моніторинговий канал "Розвідка України" попередив про підвищену балістичну загрозу для кількох областей країни. У повідомленні зазначено, що ризик балістичних атак також стосується Полтавщини, Харківщини і Дніпропетровщини.

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Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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