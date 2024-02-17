'Ненависть Путіна ніколи не переможе': Зеленський зробив гучну заяву

Україна зараз активно працює з Конгресом США для продовження фінансування допомоги, після чого зосередиться на гарантіях безпеки. Про це президент України повідомив під час під час пресконференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс.
"Щодо гарантій безпеки. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми маємо сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми зараз фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки...Україна і усі наші воїни потребують і очікують відповідного позитивного голосування у Конгресі США за пакет підтримки", - завив Зеленський.
За його словами, робота з Конгресом є першочерговим завданням, після чого будуть вирішуватися питання щодо забезпечення безпеки для України. Зокрема, Зеленський наголосив на важливості міжнародних гарантій, які будуть сприяти захисту України від потенційної агресії.
"Ми маємо і надалі бути разом: Україна, Америка і увесь світ. Ми маємо і надалі додавати потрібні безпекові заходи, досягати потрібних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії і щодня доводити Путіну, що його ненависть до людей і до свободи ніколи не переможуть нашу єдність вільного світу", - підкреслив президент.
Варто зазначити, що Україна підписала вже три безпекові угоди. Велика Британі була першою країною, яка надала гарантії безпеки Україні. 16 лютого президент України підписав угоди про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною та Францією.
Також Зеленський зазначив, що економічне зростання є однієї з основних цілей України на 2024 рік. Покращення протиповітряної оборони є основним завданням для зростання української економіки.
"Одна з українських цілей цього року - економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні. У цьому році потрібно співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності", - сказав він.
Крім цього, в ході зустрічі йшлося про питання справедливості, однією зі складових якого є тиск на Путіна та його режим на усіх напрямках.
"Ми маємо цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору. Потрібне сильне рішення, яке дозволить конфіскувати заморожені активи Росії і потрібен подальший масштабний тиск санкціями на Росію, щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну", - наголосив Зеленський.
Мюнхенська безпекова конференція
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції запросив колишнього президента США Дональда Трампа відвідати Україну та обіцяв з'їздити з ним на фронт, якщо він прийме запрошення. Зеленський зазначив, що важливо, щоб ті, хто приймає рішення про завершення війни, побачили на власні очі війну, а не лише через соціальні мережі.
Також президент розповів про виведення ЗСУ з Авдіївки, втрати на війні та назвав диктатора Путіна "головорізом". Головні тези із виступу Зеленського на Мюнхенській конференції.
Крім цього, Зеленський заявив, що західні системи ППО, такі як Patriot, можуть збивати будь-які російські ракети. Надання достатньої кількості систем протиповітряної оборони може допомогти повернути мільйони українців додому в Україну.
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