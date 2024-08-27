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Україна під масованою атакою: у багатьох областях гримлять вибухи, полетіли Кинджали

Ангеліна Підвисоцька
27 серпня 2024, 01:51оновлено 27 серпня, 04:12
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Потужні вибухи було чути в столиці та в інших областях.
атака шахедов
РФ атакувала Україну шахедами / Колаж: Главред, фото: скріншот, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях країни. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

РФ запустила "Шахеди" з півдня і через Сумську область. Потужні вибухи було чути в Сумській області та в самому обласному центрі. Також відомо, що "Шахеди" летіли через Миколаївську, Херсонську, Одеську, Вінницьку області. Через Сумську область вони долетіли до Чернігівської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Дрони було чутно і в Полтавській області.

У Повітряних силах повідомляють, що російські безпілотники залетіли і на південь Гомельської області Білорусі.

відео дня
атака шахедов
РФ атакувала Україну шахедами / фото: скріншот

Повітряну тривогу оголошено майже в усій Україні.

атака шахедов
РФ атакувала Україну шахедами / фото: скріншот

Пізніше стало відомо, що "Шахеди" долетіли і до самої столиці. У КМДА закликали людей піти в укриття. У Мережі розлетілося відео, на якому чути дуже гучний вибух. Воно було знято на лівому березі Києва.

Дивіться відео з вибухами в Києві:

вибухи в Києві
РФ атакувала Україну шахедами / фото: скріншот

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

інфографіка шахед, шахед, шахеди
Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Пізніше в Повітряних силах повідомили про зліт бортів МіГ-31К. Моніторингові канали повідомили про пуск "Кинджалів". Потужні вибухи пролунали в Рівненській області.

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що росіяни намагалися атакувати "Кинджалом" енергетичний об'єкт у Рівненській області.

Пізніше стало відомо про зліт ще одного МіГа. У Повітряних силах заявили, що надзвукова ракета полетіла в бік Старокостянтинова на Хмельниччині. Там прогримів потужний вибух.

напад на Україну
РФ атакувала Україну Кинджалами / фото: скріншот

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Також повідомляється про зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Вони вийдуть на пускові рубежі близько 4:30.

напад на Україну
РФ підняла в повітря Ту-95мс / фото: скріншот

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проєкт "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear - "Ведмідь") - радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 і його модифікації до теперішнього часу - єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету в холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, зокрема таких, як Х-101, завдяки нижчій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне - більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами за вихлопами з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. Наразі на плановій основі проходить модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Масштабна атака РФ по Україні 26 серпня - останні новини

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через можливість ракетного удару. Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в небо 11 бомбардувальників Ту-95. Також у різних регіонах України зафіксували рух ворожих БПЛА.

Згодом в українському повітряному просторі з'явилися ракети. Вибухи прогриміли в багатьох областях України.

Як повідомляв Главред, 26 серпня під час масштабної повітряної тривоги в Києві прогриміла серія вибухів. У деяких районах столиці зникло світло.

Через масовану атаку дронами і ракетами по Україні виникли серйозні проблеми зі світлом у кількох містах. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в столиці спостерігаються перебої з електропостачанням і водопостачанням. Така сама ситуація - в Одесі та Кривому Розі.

Унаслідок атаки РФ у Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку, розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Постраждала одна людина.

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