Україна звільнила більше територій, ніж окупувала Росія за місяць – Зеленський

Президент розповів про динамічний розвиток ситуації на полі бою.

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

Головне:

ЗСУ звільнили більше території, ніж окупатори РФ захопили

Сірський повідомив про звільнення українськими воїнами 400 кв. км території

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони змогли протягом минулого місяця звільнити більше території, ніж російські окупанти захопити.

"Куп'янськ, наше велике місто в Харківській області, перебуває під нашим контролем... За останні 30 днів ми відвоювали більше території, ніж Росія захопила", - сказав Зеленський у зверненні до парламенту Великої Британії у вівторок.

Що передувало

Зазначимо, що 23 лютого головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив про звільнення українськими воїнами 400 кв. км території на півдні України з кінця січня. 3 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони в ході контратакувальних дій відвоювали 460 кв. км української території з початку року.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини.

