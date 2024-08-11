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Україна може взяти під контроль Курську АЕС і поставити жорсткі вимоги - Мусієнко

Ангеліна Підвисоцька
11 серпня 2024, 19:11
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Темпи просування збройних сил у Курській області РФ перевершують темпи контрнаступу ЗСУ у 2023 році.
бої в Курську
Україна може захопити Курську АЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот deepstatemap

В України є можливість встановити контроль над Курською АЕС. Темпи просування збройних сил у Курській області РФ перевершують темпи контрнаступу ЗСУ в 2023 році. Про це під час чату на Главреді заявив військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він також анонсував "нові неприємні сюрпризи" для Росії.

"Це вражаючі темпи. Це доводить, як важливо мати при наступі ефект раптовості, тому що це дезорієнтує ворога: коли він не готовий, він робить більше помилок. За таких умов імовірність дійти до Курської АЕС є, встановити над нею контроль - теж. Питання в подальшому її забезпеченні: щоб забезпечувати наш контингент там, потрібна логістика. А ворог буде цьому перешкоджати", - каже Мусієнко.

Він стверджує, що це дуже важливий крок, тому що це дасть Україні можливість висунути ультиматум про вихід російських окупантів із Запорізької АЕС і лівого берега Херсонської області.

"Отже, Україні це потрібно для того, щоб створити для Росії складну ситуацію, за якої у Путіна не буде інших варіантів, окрім як піти на поступки. Якщо вдасться встановити контроль над Курською АЕС, встановити безпечний логістичний коридор до АЕС і підтримувати наші підрозділи забезпеченням, це, безумовно, добре, це треба робити", - пояснив він.

Нагадаємо, що українське командування і влада офіційно не підтверджували причетність до боїв у Курській області.

Дивіться відео з чатом Олександра Мусієнка на Главреді:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція в Курській області - останні новини за темою

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресора звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

Варто зазначити, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово зазначав у своїх зверненнях, що Київ переносить війну РФ на територію країни-агресора.

США, Німеччина, Єврокомісія не тільки не засудили удари по Курській області та прорив кордону, а й наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі та забезпечуватимуть усім необхідним озброєнням.

Водночас доля нового запиту Києва до Вашингтона з проханням дозволити наносити удари по РФ углиб, поки що невідома.

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