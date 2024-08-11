Окупанти оскаженіли: як вплинули на український фронт події у Курській області

На фоні прориву у Курській області РФ, ворог збільшив кількість обстрілів позицій ЗСУ на найнапруженіших напрямках фронту.

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Попри складну ситуацію, ЗСУ тримають контроль на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБР, ЗС України

Після того, як озброєні люди прорвали кордон у Курській області та зайняли низку населених пунктів РФ, на Покровському та Курахівському напрямках армія країни-агресора Росії наростила спроби прорвати оборону ЗСУ.

Про це в етері "Київ24" розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, концентрація сил і засобів противника на цих напрямках велика ще з квітня, однак за останні дні окупанти почали кидати у бій максимум ресурсів, щоб досягти успіху. Наразі їм це не вдалося.

"На тлі оцих нинішніх подій в Курській "народній республіці" у ворога активізувалась якась хвороба. Росіяни максимально все що в них є в наявності почали використовувати на полі бою, в дуже великих кількостях. Тому ситуацію характеризуємо як дуже напружену. Але при цьому вона все ж таки контрольована командування Збройних сил України", - зазначив військовий. відео дня

Українські військові фіксують і збільшення кількості скидів з БПЛА. Боротися з цим допомагають ЗСУ засоби РЕБ і дрони. Цехоцький також розповів, що на напрямку, де перебуває його бригада, вчора противник здійснив спробу піхотного штурму.

"Через поле напряму пішли росіяни, як Чапаєв… У нас через це вечерю перенесли на пізніше, тому що всі задіяні були, бо треба ж кожного вислідкувати, "відправити білет", "оформити місце" і так далі", - сказав він.

Український військовий вважає, що зараз диктатор Путін не знає що робити і через це починається ще більший розлад і паніка в армії РФ. Попри це не варто недооцінювати противника - на Покровському та Курахівському напрямках вороже угруповання небезпечне та добре оснащене.

"Треба розуміти, що вони як загнена криса, якій втрачати нема чого. А цьому треба завжди приділяти більше уваги. Тому наше командування зараз робить все, щоб ініціативу з їхніх рук вибити", - підсумував офіцер.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили село Невельське під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому і Донецькому напрямках.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти намагаються оточити українську армію біля двох населених пунктів – Стельмахівки (Сватівського району Луганської області) і Піщаного (Покровського району Донецької області).

Також раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська готуються до штурмових дій у Вовчанську на півночі Харківської області. Загарбники перегрупували штурмові загони.

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