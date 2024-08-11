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Жданов: операція в Курській області - непоганий хід, варто очікувати цікавих подій

Яна Ставська
11 серпня 2024, 12:58
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Затикати утворену діру в живій силі і техніці на фронті росіянам буде нічим, упевнений експерт.
Курська область, ЗСУ
У Курській області тривають бої / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін із DeepState

Перед військовими підрозділами, які атакують Курську область, стоїть насамперед завдання з розтягування сил ЗС РФ. І все це в умовах, коли у росіян немає вільних резервів, пояснив в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов.

Він уточнив, що резерв - це полк, бригада або дивізія, яка сидить на другому ешелоні далеко від фронту і готується до виконання певних завдань. І такий резерв у противника сьогодні відсутній.

"Якщо говорити з військової точки зору, операція в Курській області - дуже непоганий для нас хід. Надалі слід чекати цікавих подій, адже росіяни вже почали знімати частини підрозділів з лінії фронту, а затикати дірку, яка утворилася, їм буде нічим", - упевнений Жданов.

відео дня

Україна також отримала величезний плюс і в політичному аспекті, оскільки ситуація в Курській області - політична катастрофа для Путіна.

"Катастрофа для Путіна полягає в тому, що так звана друга армія світу (як кажуть у Росії, у світі вже давно переконалися, що вона лише друга за силою армія в Україні) не може контролювати навіть шматочок своєї території. І я не уявляю, як Путін пояснюватиме те, що трапилося, громадянам РФ, які вже запитують у влади, де армія, і чому вони змушені стати біженцями", - сказав він.

У ситуації, що склалася, Росія не обійдеться без зняття військ із гарячих напрямків в Україні, додав експерт.

А ось у разі захоплення військами газовимірювальної станції "Суджа" вже Україна "крутитиме вентиль і визначатиме обсяги постачання газу".

Також росіяни ризикують втратити контроль над залізницею "Льгов-Бєлгород" - на цій гілці будувалася вся логістика угруповання ЗС РФ "Північ".

"Потенційне перерізання залізниці призведе до того, що частина групи військ на прикордонні з Україною залишиться без забезпечення. Постраждає насамперед харківське угруповання противника, а логістику доведеться тягнути вже через Воронеж", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - головне

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресорки звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

Варто зазначити, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово зазначав у своїх зверненнях, що Київ переносить війну РФ на територію країни-агресорки.

Читайте також, як Україна обдурила Росію з операцією під Курськом.

США, Німеччина, Єврокомісія не тільки не засудили удари по Курській області та прорив кордону, а й наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі та забезпечуватимуть усім необхідним озброєнням.

Разом з тим, доля нового запиту Києва до Вашингтона з проханням дозволити завдавати ударів по РФ углиб, поки невідома.

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