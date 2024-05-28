Україна може знищувати російські Ту-95 і Ту-22: полковник ЗСУ назвав диво-зброю

Полковник ЗСУ зазначив, що для України є критично необхідним дозвіл західних країн на завдання ударів їх озброєнням по території Росії.

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Черник назвав тип ракет для ударів на 900 кілометрів / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

На Заході посилились розмови про необхідність надання Україні більшої кількості озброєння, яке може вражати цілі на значній відстані. Крім того, у Конгресі США закликали адміністрацію президента Байдена скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів проти Росії. Ймовірність прийняття позитивного для України рішення прокоментував у інтерв'ю "Главреду" полковник ЗСУ та військовий експерт Петро Черник.

Черник згадує, що подібна ситуація із ваганням країн Заходу в наданні Україні певних типів озброєння триває вже давно.

"У червні 2022 року, коли я перебував у зоні бойових дій на Донеччині, президент США Джозеф Байден заявляв, що не надасть Україні винищувачі F-16, бо це означатиме перетин "червоних ліній" і подальшу ескалацію. Але минув час, і Байден зважився на цей крок - і F-16 у нас будуть. Є надія, що до початку-середини літа винищувачі працюватимуть в Україні. Якщо саме так і станеться, це буде колосальний успіх для нас", - сказав Черник.

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Він додає, що схожа ситуація з далекобійними ракетами. Звісно, нас цікавлять ATACMS з дальністю 300 км, однак полковник ЗСУ наголошує, що варто звернути увагу й на ракети, які використовуються на F-16, зокрема неймовірні AGM-158 JASSM.

"Існують комплектації, які дають змогу завдавати ударів по цілях противника на відстані аж до 900 км", - наголосив експерт.

За його словами, удар 5 ракетами ATACMS по об'єктах росіян на Донеччині, зокрема в окупованому Моспиному, призвів до знищення щонайменше трьох пускових установок С-300/400, радару і бойової машини управління. Цей інцидент свідчить про серйозні проблеми у ворога з зенітно-ракетним прикриттям.

"А ракета AGM-158 JASSM з дальністю ураження до 900 км взагалі може спокійно долетіти до аеродрому в Енгельсі, де базуються стратегічні ударні ракетоносці: Т-95МС, Ту-160 і Ту-22М3. Здатність завдавати ударів такими ракетами може докорінно все змінити", - наголошує він.

Проте, він зауважує, що слід пам'ятати і про інший приклад реакції Заходу. Майже півтора місяці тому інформаційний простір був наповнений повідомленнями з мілітаристською риторикою від Макрона про можливість введення військ Франції в Україну, проте цього не сталося, і тема зникла інформаційної повістки.

"Складно сказати, які саме рішення ухвалять на Заході. Але нам критично потрібно, щоб західний світ дозволив використовувати свою далекобійну зброю по території Російської Федерації", - резюмував він.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Удари по Росії західним озброєнням - удар ракетами ATACMS

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові 22 травня вдарили по позиціях російських окупантів на аеродромі Моспине в Донецькій області. Атака призвела до знищення новітніх російських ЗРК С-400 та пошкодження іншої техніки. Ці удари показують, що Сили оборони України потребують більше ракет ATACMS, поки противник не знайде засобів для протидії цьому озброєнню, висловив свою думку радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії, країни-агресора. Мелоні вважає, що НАТО має діяти "дуже обережно".

Постачання нового озброєння та боєприпасів для Збройних сил України з країн Заходу вже дало певні результати на фронті, зазначив Генштаб Естонії, вказавши на сповільнення наступу російських окупантів на Харківщині.

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