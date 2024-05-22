'Завадити новому наступу РФ': у РНБО видали важливу заяву до США

Секретар РНБО розповів про ситуацію із російським наступом на північному сході Харківщини.

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Коли Україна буде атакувати Росію зброєю США / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Секретар РНБО України Олександр Литвиненко заявив, що якби українські війська використовували передані США озброєння для ударів по цілях на території Росії, це могло би завадити новому наступу країни-агресорки.

Литвиненко заявив виданню Financial Times та закликав США скасувати "абсолютно несправедливу" заборону на використання американської зброї для завдавання ударів по цілях на території Росії.

Як пояснив секретар РНБО, використання американських далекобійних ракет та інших озброєнь для ударів по російських складах зброї, логістичних центрах і нафтопереробних заводах може завадити новому наступу окупаційних військ.

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Посадовець також висловився про ситуацію з російським наступом на північному сході Харківщини.

"Наші сили виконали велику роботу, щоб зупинити їх окупаційні війська. Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію", - повідомив Литвиненко.

Він додав, що хоча у президента РФ Володимира Путіна на цей момент немає достатньої кількості військ для захоплення Харкова, не виключено, що ворог може спробувати захопити місто у майбутньому.

Хто такий Олександр Литвиненко Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Пентагоні розповіли, коли буде можна Україні бити по РФ західною зброєю. Очільник Пентагону висловив сподівання, що Україна використовуватиме отриману від Сполучених Штатів зброю виключно для ударів на своїй території.

Стало відомо, коли Україна отримає зброю та де зможе нею бити. Останнім часом на Заході активізувалася дискусія щодо надання Україні дозволу на використання західної зброї. Блінкен, коментуючи питання таких ударів, ухилився від прямої відповіді.

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