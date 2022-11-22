Україна може звільнити усі окуповані території за 2-2,5 місяці за низки умов – генерал Маломуж

Генерал Маломуж зазначає, що Україна може звільнити усі окуповані території за 2-2,5 місяці/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові за позитивного сценарію можуть звільнити усі окуповані території України за 2-2,5 місяці.

Якщо захисники України підуть у наступ і він буде успішним, то серед російських загарбників почнеться паніка. А вона дасть змогу йти "на плечах" тих, хто відступатиме, аж до Криму, а також звільнити території Донецької і Луганської області. Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю "Обозревателю".

Він зазначає, що для звільнення усіх окупованих українських територій потрібно успішно провести тактичну, а далі й стратегічну наступальну операцію. При цьому проводити їх потрібно нестандартно – це мають бути не лобові, флангові наступальні удари. Також потрібно провести комплекс заходів для знищення живої сили і техніки окупантів, особливо тієї, яка була перекинута з правого берега Дніпра.

"Переломний момент може статись тоді, коли буде сконцентровано наші найкращі сили та засоби і сплановано несподівану операцію з дезорієнтації противника щодо нашого наступу та спрямування головних ударів. І, звичайно, комплексні заходи, які використають можливості високоточного озброєння, радіолокаційних засобів у поєднанні з діями Сил спеціальних операцій та Збройних сил", – зазначає Маломуж.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна не зацікавлена в тому, аби заморожувати війну на зимовий період. Ба більше, за його словами, в України з'явився реальний шанс скористатися перевагою на фронті.

Нагадаємо, у США розповіли, які правові механізми можуть допомогти притягнути до відповідальності за воєнні злочини Володимира Путіна. У міжнародному праві передбачаються механізми, які визначають відповідальність військового і державного керівництва країни-агресорки за вчинені її збройними силами воєнні злочини.

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