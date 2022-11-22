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Путіна можна засудити за воєнні злочини: у США пояснили правові механізми

22 листопада 2022, 10:03

У міжнародному праві існують доктрини, які дозволяють застосовувати судове переслідування до всього ланцюга командування.

Путіна можна засудити за воєнні злочини: у США пояснили правові механізми
У США пояснили механізми притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини/ сайт Кремля

У США розповіли, які правові механізми можуть допомогти притягнути до відповідальності за воєнні злочини російського диктатора Володимира Путіна. У міжнародному праві передбачаються механізми, які визначають відповідальність військового і державного керівництва країни-агресорки за вчинені її збройними силами воєнні злочини.

Такі механізми можуть бути застосовані і до Путіна та російського військового керівництва. Про це розповіла посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, пише "Укрінформ".

Коли її запитали, чи можна визначати Путіна як воєнного злочинця згідно з правовим полем через воєнні злочини його армії в Україні, посол відповіла, що є відповідні міжнародні доктрини, згідно з якими судове переслідування може зачепити весь ланцюг командування.

"У міжнародному праві існують доктрини, які дозволяють застосовувати судове переслідування до всього ланцюга командування", – наголосила вона.

Такі доктрини передбачають, зокрема, що керівники відповідальні за дії свої підлеглих. Документ можуть застосувати, якщо керівник знав чи повинен був знати, що підлеглі вчиняють зловживання, проте не відреагував, не запобіг цьому і не розслідував факт злочину після його вчинення для притягнення винних до відповідальності.

Шаак наголосила, що така доктрина може застосовуватися як національними судами, так і в міжнародній правовій системі.

У той же час вона додала, що деякі доведені факти злочинів російської армії в Україні вказують на неможливість їх вчинення без відома представників всього ланцюга влади в РФ. Наприклад, створення масштабної мережі фільтрації на окупованих росіянами українських територіях.

Раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін зазначав, що ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна і пропагандиста Володимира Соловйова можуть вбити найближчим часом за наказом Путіна, тому що вони "розпустили язики".

Нагадаємо, російський журналіст Олександр Невзоров, який 2022 року набув українського громадянства, висловив обурення через атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України. Він висловив думку, що конфлікт Путіна з електрикою закінчиться тим, що до його стільця підведуть 2700 вольт.

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