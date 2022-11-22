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"Буде атака з боку ЗСУ": Жданов зробив прогноз про ситуацію на фронті на найближчі тижні

22 листопада 2022, 00:16

За прогнозом Жданова, наступного тижня має відбутися перекидання військ ЗСУ. Водночас російські війська також проводять перегрупування.

Олег Жданов
Приблизно через тиждень на фронті буде спостерігатися активізація бойових дій / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна не зацікавлена в тому, аби заморожувати війну на зимовий період. Ба більше, за його словами, в України з'явився реальний шанс скористатися перевагою на фронті.

Про це Жданов розповів на своєму YouTube-каналі.

Як зазначив експерт, приблизно через тиждень на фронті буде спостерігатися активізація бойових дій з боку ЗСУ. При цьому Україна має можливість скористатися перевагою та не дати російській армії відпочити для того, щоб вона спробувала "вирівняти ситуацію".

За прогнозом Жданова, наступного тижня має відбутися перекидання військ ЗСУ. Водночас російські окупаційні війська також проводять перегрупування.

"Росія теж проводить перегрупування. А далі, я думаю, ми будемо спостерігати активізацію бойових дій. У всякому разі з нашого боку. Адже прогавити такий шанс... Чим більше Росія просить переговорів, а зараз просто виття стоїть з Кремля ... чим більше просить – тим більше треба атакувати", - заявив Жданов.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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